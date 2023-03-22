Холодная погода с северными ветрами придет в Петербург в конце марта

В Петербург вернется холодная погода в конце марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С середины марта в Санкт-Петербург пришла теплая погода. Наконец-то пурга перестала мести снег в городе, отметки на столбиках термометров поползли вверх и всего за несколько дней сугробы на улицах растаяли. Петербуржцы быстро привыкли к теплой погоде, но, увы, уже к концу месяца снова придется померзнуть. Об этом 22 марта 2023 года горожанам напомнил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

-Хочу в очередной раз отметить намечающееся похолодание в конце месяца. Да, на следующей неделе с северными ветрами придет в Санкт-Петербург холодный воздух, поэтому среднесуточная температура снова на время может понизиться до небольших отрицательных значений, - рассказал синоптик.

До наступления этих холодов в Петербурге будет неустойчивая погода. 22 марта в городе опять снег, который к вечеру превратится в дождь, а температура воздуха будет в пределах 3-5 градусов тепла. 23 марта снова очень тепло, температура может даже приблизиться к рекорду. Ожидается около плюс 10 градусов.