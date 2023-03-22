За год в Петербурге полиция изъяла 705 кг наркотиков и накрыла 27 подпольных лабораторий

Об успехах 2022 года в ЗАКСе отчитался начальник главка Роман Плугин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Даже отличники бывают драчунами и задирами, вот и культурная столица России грешит криминальными инцидентами. За прошлый год на совести Петербурга осталось 1171 преступление различного характера, что на 13 процентов ниже, чем в среднем по стране. Словом, город стал одним из наименее криминогенных субъектов страны. Об этом на заседании в Заксобрании города 22 марта заявил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

По словам Плугина, за 2022 год уровень преступности в городе почти не изменился, но положительные изменения все же были. Например, тяжких и особо тяжких преступлений насчитали на 15 процентов меньше, чем в 2021 году.

- Меньше совершено таких преступлений, как разбои, грабежи, кражи, в том числе квартирные и автомобильные, хулиганства. По сравнению с 2019 годом число квартирных краж сократилось в три раза, а автомобильных – в 9 раз, - рассказал начальник главка.

В самой полиции считают, что раскрываемость преступлений по убийствам и разбоям поднялась на уровень 98%. Кстати, упорнее всего петербургские правоохранители борются с организованными преступными группами и преступными сообществами. Плугин отчитался, что за год его коллеги раскрыли 1284 связанных с ними преступления. У разбойников, мошенников, наркоторговцев и других негодяев попутно изъяли более 2000 единиц огнестрельного оружия.

1284 преступления были связаны с ОПГ и преступными сообществами. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВЗЯТКИ И МИГРАНТЫ

За год получилось пресечь больше 2600 экономических преступлений. Полицейские выявили 200 случаев хищения бюджетных средств и 556 случаев взятки. Причем половина из них поражала объемами – преступники не гнушались крупных и особо крупных сумм.

Уровень иностранной преступности, заметил Плугин, тоже получилось сократить – на 10 процентов. Это при том, что приезжих граждан в Петербурге становится все больше. Более 400 тысяч человек прошли обязательные фотографирование и дактилоскопическую регистрацию. С нарушителями у полиции разговор короткий: натворил дел – будь добр на выход.

- Выдворено почти 4,5 тысячи человек. Закрыт въезд на территорию страны 12 000 иностранных граждан, - сказал начальник главка.

Всего удалось пресечь 81 тысячу административных нарушений миграционного законодательства. Кроме того, полиция смогла раскрыть на 42,5% больше преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учет.

НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ

«Урожай» наркоторговцев и владельцев запретных плантаций у полиции тоже был хорош – за год накрыли 28 подпольных лабораторий, изъяли 705 килограммов дурман-травы и синтетических веществ. Охота на наркотики шла и в интернет-пространстве: 27 онлайн-магазинов по продаже запрещенки ликвидировали, 1600 порталов о распространении наркотиков заблокировали.

За год раскрыто 200 случаев хищения бюджетных средств и 556 случаев взятки. Половина из них - в крупном и особо крупном размерах! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Почти на 36% сократилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, - добавил Роман Плугин.

Алкогольных преступлений насчитали 3047, их них 47 вылились в уголовные дела. Полиция нашла 10 подпольных заводов, где готовили и разливали по бутылкам суррогат, изъяла 15 тысяч декалитров сомнительного спиртного и этилового спирта. Совпадение или нет, но петербуржцы совершили на 9 процентов меньше преступлений в алкогольном угаре.

КИБЕРПОМОЩЬ

Новое подразделение ГУ МВД России по борьбе с киберпреступностью заработало в Петербурге буквально месяц назад. По словам Плугина, специалисты в нем объединились для расследования преступлений в IT-сфере. Конечно, интернет-мошенничества раскрывали и раньше: за 2022 год у полиции получилось вернуть обманутым людям 153 миллиона рублей, украденных онлайн-аферистами. Годом раньше сумма была куда скромнее.

Число краж с банковских счетов сократилось на 35%, причастных к хищениям злоумышленников насчитали на треть больше. Уровень киберпреступности в целом упал на 6 процентов за год.