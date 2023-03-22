На конгрессе молодых ученых выяснили что общего между наночастицами и нотами

Ученый из Петербурга рассказал что общего между наночастицами и нотами. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Изобретать новые способы получения тканей и играть в оркестре? Легко! О том, как совмещать несовместимое может рассказать история аспиранта и ассистента кафедры химических технологий имени профессора А.А. Хархарова Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Екатерина Кудрявцева. Сейчас молодой ученый обладает патентом на изобретение способа получения антибактериальных тканей, которыми интересуются представители медицинской и химической промышленности, сельского хозяйства и туристической отрасли.

Как это произошло? Удивительный рассказ об упорстве, трудолюбии, созидании является частью проекта «Истории успеха СПбГУПТД». В нем Екатерина рассказала о сходстве между работой художника над полотном и трудом ученого над изобретением.

ДЕТСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Екатерину Кудрявцеву с детства интересовала наука. Любимыми персонажами в мультфильмах у маленькой Кати всегда были ученые.

- Я мечтала стать либо ученым, либо космонавтом, - поделилась Екатерина Кудрявцева. - Очень хотелось дотронуться до чего-то необычного - будь то космос или микрокосмос. Я была еще маленькая, когда открыли адронный коллайдер, но уже следила за новостями об этом ускорителе частиц. Мне было очень интересно, найдут ли ученые самую маленькую частицу.

Несмотря на интерес Кати к атомам, родители отправили ее в гимназию при Русском музее. Тогда девочка часто рисовала, изучала живопись, восхищалась Айвазовским и Рерихом, могла рассказать об их творчестве и даже провести экскурсию по залам Михайловского дворца и Корпуса Бенуа. Но несмотря на глубокое погружение в искусство и гуманитарные науки, она сохранила свой интерес к микромиру, и, когда пришло время определяться с будущей профессией, решила пойти по стопам своей мамы, которая также связала жизнь с химией.

К выбору высшего учебного заведения Екатерина подошла серьезно. Университет промышленных технологий и дизайна заинтересовал абитуриентку тем, что в приоритете у вуза не только химические технологии, но и творческие специальности. Девушка заранее изучила, какими исследованиями занимаются университетские кафедры, и выбрала направление, связанное с технологиями крашения и нанесения изображений на ткань. На специалитете студентка работала над составами красителей, чтобы повысить эффективность их фиксации на тканях вместе с профессором кафедры химических технологий имени профессора А.А. Хархарова СПбГУПТД Аллой Александровной Буринской.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

НОВЫЙ ОПЫТ

После окончания специалитета студентка собиралась продолжить обучение в аспирантуре, однако семейные обстоятельства сложились таким образом, что ей необходимо было выйти на работу. Несколько лет Екатерина занималась городским благоустройством, однако на этой работе она не чувствовала себя счастливой, поэтому в какой-то момент девушка уволилась, собрала вещи и уехала в поисках себя во Вьетнам на полгода, где работала в сфере туризма и размышляла о том, каким хочет видеть свое будущее.

- Я решила, что хочу вернуться к учебе, но на этот раз попробовать поступить в зарубежный вуз, и выбрала программу по генной инженерии в университете Греции. Я собрала документы и рванула туда с полной готовностью провести там шесть лет. Перед поступлением на бакалавриат мне предстояло целый год учить греческий, а затем уже начать учебу по специальности. Год я пыталась найти работу в этой стране, но подходящих вакансий не было, они стали появляться только с началом туристического сезона. Я поняла, что другой работы в течение года мне не найти, придется устраиваться только на летний период, а значит забыть про поездки домой. Поэтому несмотря на то, что я освоила этот трудный язык, я решила вернуться на родину, так и не начав учебу.

Когда Екатерина приехала в Петербург, она снова начала работать на госслужбе. Но один звонок изменил ее судьбу. Профессор Алла Александровна Буринская, научный руководитель девушки во время учебы на специалитете, позвонила и сообщила, что в их Альма-матер открывается новое направление в магистратуре, связанное с наночастицами.

- Мысли о возвращении в науку не покидали меня все это время, поэтому, ни минуты не раздумывая, я сказала: «Поступаю!». Первый год я еще совмещала учебу с работой, но, все больше погружаясь в исследование, я поняла, что надо уходить с госслужбы. После магистратуры я пошла в аспирантуру и под руководством Аллы Александровны продолжила заниматься способом получения антибактериальных, противогрибковых тканей.

ПЕРЕДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Екатерина сравнивает исследовательский процесс с работой любимого художника Айвазовского над своими масштабными полотнами.

- Мы, как ученые, также работаем над большим количество деталей, чтобы прийти к какому-то результату. Это не всегда заметно. Чаще всего люди не знают, что стоит за тем или иным изобретением. В это же время я, как ученый, работаю в лаборатории с утра и до позднего вечера. Я очень люблю процесс исследования, когда я сама делаю что-то руками. Что касается моей разработки, то очень много времени я посвятила растворам с наночастицами меди, которые лежат в основе получения наших антибактериальных тканей. Медь - обладает бактерицидными свойствами, но она очень капризная и имеет свойство окисляться. Тогда нам пришла идея покрыть ее наночастицами серебра, и все получилось - медь перестала окисляться. Я была такая счастливая и сразу написала об этом всем своим друзьям! Более того, оказалось, что наночастицы меди и серебра усиливают бактерицидные свойства друг друга.

Следующей трудностью стало равномерное закрепление этих наночастиц на поверхности и в структуре ткани, которая окрашивается в золотисто-желтые цвета именно за счет этих наночастиц. Просветы в окрашивании недопустимы, ведь они позволят бактериям попасть на ткань. От молодого ученого потребовалось много сил и времени, чтобы получить качественные, полностью и равномерно окрашенные образцы. Все свои неудачные попытки Екатерина собрала в толстый альбом с лоскутами ткани как свидетельство большого упорства.

Сейчас Екатерина Кудрявцева выходит на защиту кандидатской диссертации, работает ассистентом кафедры химических технологий им. проф. А.А. Хархарова, регулярно участвует в научных конкурсах и выступает на конференциях. Исследовательница запатентовала свою разработку и успешно завершила акселерационную программу на базе СПбГУПТД, где работала над продвижением своего изобретения в качестве стартап-проекта, которым уже заинтересовались производители медицинских изделий, предприятия лакокрасочной и текстильной промышленности.

- Иногда мне даже снились сны о том, какие еще вещества надо исследовать и что сделать. Я просыпалась и бежала записывать. Но я не зря стараюсь. В последнее время меня часто зовут выступать с докладами о моей разработке. Когда я говорю о своей теме, я всегда загораюсь. Мой энтузиазм и, конечно, сами результаты исследования вызывают большой интерес среди инвесторов и различных предприятий, с которыми мы сейчас начинаем наше сотрудничество. Я мечтаю вывести разработку на новый уровень, чтобы она приносила пользу людям.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

НЕОЖИДАННОЕ СХОДСТВО

Днем Екатерина Кудрявцева носит белый халат и работает в лаборатории, а вечером берет в руки флейту и занимает свое место в частном оркестре, состоящим из таких же людей разных профессий, влюбленных в музыку. В его составе Екатерина выступала в Российской национальной библиотеке, киностудии «Лендок», Театре юных зрителей, Планетарии № 1 и Александровском парке.

- Когда я занимаюсь музыкой, я чувствую себя так же, как во время проведения эксперимента. Есть много общего между музыкой и наукой. Музыка очень близка к высшей математике. Известный нейролингвист Татьяна Черниговская сравнила импульсы, которые происходят в мозге человека, когда он решает сложное уравнение по высшей математике, с импульсами в мозге у человека, который играет на музыкальном инструменте произведения Баха или Моцарта. Они очень похожи, и я полностью согласна. Иногда, когда я работаю над чем-то сложным в лаборатории, я включаю классику, чтобы настроиться.

Ноты Екатерина сравнивает с наночастицами - с ними одинаково интересно работать. По словам молодого ученого, в том и в другом случае происходит волшебство, ведь музыка и наука - акты творения. И в жизни нашей героини они прекрасно гармонируют и даже дополняют друг друга.

В оркестре Екатерина Кудрявцева добилась больших успехов так же быстро, как и в науке. Она с детства мечтала играть на гитаре и флейте, но впервые взяла в руки инструмент только после поступления в университет. Студенткой она самостоятельно научилась играть на гитаре, а после окончания вуза благодаря своей коллеге попала в оркестр. Вскоре девушка начала учиться играть и на флейте - уроки ей давал дирижер «Hobby Orchestra». Упорство, ежедневные репетиции и пылкое желание играть позволили нашей героине вскоре начать выступать в оркестре в качестве флейтистки и даже исполнять сольные партии. Теперь Екатерина мечтает и о сольных концертах. Недавно девушка даже стала победителем в международном конкурсе от Министерства культуры России по направлению духовые инструменты.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ

Пример Екатерины, которая всю свою жизнь любила искусство и науку, показывает, что эти сферы могут не только гармонично сосуществовать, но и образовывать синергию, усиливая свойства друг друга, прямо как наночастицы меди и серебра.

По ее словам, сейчас самое время заниматься наукой. Сегодняшние реалии позволяют достаточно быстро что-то создать и внедрить свою разработку.

- Студентам я хочу посоветовать как можно раньше начинать заниматься научными исследованиями, чтобы в качестве диплома на бакалавриате или диссертации в магистратуре представить действительно серьезную разработку. Сейчас в качестве ассистента кафедры я веду лабораторные работы. Я очень радуюсь, когда студенты проявляют энтузиазм, с одним из них мы сейчас продумываем тему исследования, связанного с наночастицами и лечением онкологических заболеваний. Очень хочется, чтобы больше студентов выбирали науку.