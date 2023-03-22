Правительство Ленобласти потратит на помощь военнослужащим и их семьям до 30 млрд рублей

Александр Дрозденко - на встрече с родственниками погибших участников СВО. Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти

Ленинградская область - одна большая и дружная семья. Если одному из ее членов нужна помощь, то ему всегда протянут руку. В важный для страны момент, когда множество отважных мужчин сражаются на фронте, ключевой задачей правительства стала помощь семьям военных.

ВСЕ РАВНЫ

В преддверии Международного женского дня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с женами и матерями военнослужащих СВО региона. Женщин интересовали самые разные вопросы: от отправки экипировки и техники до оформления коммунальных льгот. Вместе с губернатором они обсудили работу социальных координаторов в районах, психологическую поддержку бойцам и волонтерскую помощь семьям.

- Когда жены и матери разбираются в прицелах, миноискателях, тепловизорах и генераторах - это дорогого стоит, - отметил Александр Дрозденко. - Вы настоящий тыл наших бойцов, вы за тысячи километров поддерживаете своих мужчин. Спасибо, что воспитали настоящих защитников, что растите детей сыновей своей Родины!

Конкретика по мерам поддержки. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вскоре после этого губернатор подписал постановление, по которому региональную соцподдержку получат близкие всех участников СВО независимо от их статуса. Дело в том, что сейчас в Ленинградской области действует 48 мер поддержки военнослужащих и их семей. Однако некоторые жаловались, что помощь до них не доходила. Это случалось из-за путаницы - какая льгота положена родным контрактников, добровольцев, мобилизованных и так далее.

- Нет смысла делить наших бойцов на мобилизованных, добровольцев и контрактников, для нас они все - защитники Родины, - рассказал Александр Дрозденко. Поэтому принято решение использовать единый термин - участники СВО. Теперь члены семей добровольцев и контрактников, как и мобилизованных ранее, имеют право на льготный проезд и на получение компенсации по оплате ЖКУ. К членам семей военнослужащих относятся супруги, дети, родители и опекуны.

Теперь все защитники региона, включая добровольцев, получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно дает право бойцам или членам их семей (в случае гибели военнослужащего) на многие льготы, включая:

- компенсацию оплаты услуг ЖКХ в размере 50 процентов от стоимости

- освобождение от налога на имущество

- пенсию после достижения 45 лет и 20 лет стажа службы

- льготный проезд в общественном транспорте

- право на бесплатный проезд (дважды в год) и путевки в санаторий для отдыха и лечения.

Статистика по мерам поддержки.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Родная область помнит своих героев. Тех бойцов, кто возвращается с фронта обратно в мирную жизнь, ждут во всеволожском Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Там бывшим военным окажут психологическую, юридическую и медицинскую помощь. Там же ветераны, получившие инвалидность, смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам. Как рассказала директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, в учреждении обучают 24 профессиям, многие из которых рабочие. Из них для участников СВО предусмотрены 4 направления.

ТЕМ, К КОМУ УЖЕ НЕ ВЕРНУТСЯ

Не все возвращаются с полей сражений… Павшие воины оставляют дома овдовевших жен и осиротевших детей. Позаботиться о них - долг правительства. 10 марта 2023 года Александр Дрозденко встретился с женами погибших участников СВО. Вместе они обсудили жилищные вопросы, оформление выплат по потере кормильца, организацию отдыха детей, социальное кураторство и многое другое.

- Регион искренне соболезнует всем семьям погибших, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Сегодня мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки.

На встрече губернатор сообщил вдовам, что льготы для родственников военнослужащих будут действовать в таких семьях до совершеннолетия детей либо до 23 лет, в случае обучения по очной форме. Также он поручил социальному блоку правительства подготовить постановления по мерам поддержки всех, кто потерял родственников в ходе СВО.

ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ

Социальная поддержка - это один из главных приоритетов развития Ленобласти. По итогам 2022 года регион на 7 процентов увеличил охват населения социальным обслуживанием. Поддержку получили 440 тысяч ленинградцев. В 2023 году правительство потратит на помощь землякам до 30 млрд рублей.

В конце февраля губернатор Ленинградской области провел итоговое заседание коллегии комитета по социальной защите населения, которое прошло в режиме видеоконференции.

- Ленинградская область занимает 7-е место в России по качеству жизни, - напомнил Александр Дрозденко. - Одним из важных критериев этого рейтинга является уровень социальной поддержки в регионе. В отрасли соцзащиты за последний год увеличилось не только количество получателей государственной поддержки. Сумма «социального бюджета» за 5 лет выросла более, чем в 2 раза, - с 12 до 26 млрд рублей. В 2022 году в области введено 48 видов поддержки для военнослужащих и членов их семей. Регион заботится о стариках, помогает воспитывать детей и поддерживает родителей.

Среди приоритетов Ленинградской области стоит выполнение поручения президента России Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию поставил задачу закрепить за каждым ветераном и семьей погибшего персонального социального работника. Кроме того, регион активно помогает семьям с детьми.

- Благополучие, качество жизни российских семей, а значит, и демографическая ситуация прямо зависят от положения дел в социальной сфере, - добавил губернатор.

Также Александр Дрозденко предложил привлекать не только социальных работников, но и волонтеров и работников администраций к поддержке семей мобилизованных.