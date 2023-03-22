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Общество22 марта 2023 12:40

Правительство Ленобласти потратит на помощь военнослужащим и их семьям до 30 млрд рублей

Губернатор подписал постановление, по которому региональную соцподдержку получат близкие всех участников СВО независимо от их статуса
Елизавета ДЖАНБЕК
Александр Дрозденко - на встрече с родственниками погибших участников СВО. Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти

Александр Дрозденко - на встрече с родственниками погибших участников СВО. Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти

Ленинградская область - одна большая и дружная семья. Если одному из ее членов нужна помощь, то ему всегда протянут руку. В важный для страны момент, когда множество отважных мужчин сражаются на фронте, ключевой задачей правительства стала помощь семьям военных.

ВСЕ РАВНЫ

В преддверии Международного женского дня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с женами и матерями военнослужащих СВО региона. Женщин интересовали самые разные вопросы: от отправки экипировки и техники до оформления коммунальных льгот. Вместе с губернатором они обсудили работу социальных координаторов в районах, психологическую поддержку бойцам и волонтерскую помощь семьям.

- Когда жены и матери разбираются в прицелах, миноискателях, тепловизорах и генераторах - это дорогого стоит, - отметил Александр Дрозденко. - Вы настоящий тыл наших бойцов, вы за тысячи километров поддерживаете своих мужчин. Спасибо, что воспитали настоящих защитников, что растите детей сыновей своей Родины!

Конкретика по мерам поддержки.

Конкретика по мерам поддержки.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вскоре после этого губернатор подписал постановление, по которому региональную соцподдержку получат близкие всех участников СВО независимо от их статуса. Дело в том, что сейчас в Ленинградской области действует 48 мер поддержки военнослужащих и их семей. Однако некоторые жаловались, что помощь до них не доходила. Это случалось из-за путаницы - какая льгота положена родным контрактников, добровольцев, мобилизованных и так далее.

- Нет смысла делить наших бойцов на мобилизованных, добровольцев и контрактников, для нас они все - защитники Родины, - рассказал Александр Дрозденко. Поэтому принято решение использовать единый термин - участники СВО. Теперь члены семей добровольцев и контрактников, как и мобилизованных ранее, имеют право на льготный проезд и на получение компенсации по оплате ЖКУ. К членам семей военнослужащих относятся супруги, дети, родители и опекуны.

Теперь все защитники региона, включая добровольцев, получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно дает право бойцам или членам их семей (в случае гибели военнослужащего) на многие льготы, включая:

- компенсацию оплаты услуг ЖКХ в размере 50 процентов от стоимости

- освобождение от налога на имущество

- пенсию после достижения 45 лет и 20 лет стажа службы

- льготный проезд в общественном транспорте

- право на бесплатный проезд (дважды в год) и путевки в санаторий для отдыха и лечения.

Статистика по мерам поддержки.

Статистика по мерам поддержки.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Родная область помнит своих героев. Тех бойцов, кто возвращается с фронта обратно в мирную жизнь, ждут во всеволожском Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Там бывшим военным окажут психологическую, юридическую и медицинскую помощь. Там же ветераны, получившие инвалидность, смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам. Как рассказала директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, в учреждении обучают 24 профессиям, многие из которых рабочие. Из них для участников СВО предусмотрены 4 направления.

ТЕМ, К КОМУ УЖЕ НЕ ВЕРНУТСЯ

Не все возвращаются с полей сражений… Павшие воины оставляют дома овдовевших жен и осиротевших детей. Позаботиться о них - долг правительства. 10 марта 2023 года Александр Дрозденко встретился с женами погибших участников СВО. Вместе они обсудили жилищные вопросы, оформление выплат по потере кормильца, организацию отдыха детей, социальное кураторство и многое другое.

- Регион искренне соболезнует всем семьям погибших, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Сегодня мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки.

На встрече губернатор сообщил вдовам, что льготы для родственников военнослужащих будут действовать в таких семьях до совершеннолетия детей либо до 23 лет, в случае обучения по очной форме. Также он поручил социальному блоку правительства подготовить постановления по мерам поддержки всех, кто потерял родственников в ходе СВО.

ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ

Социальная поддержка - это один из главных приоритетов развития Ленобласти. По итогам 2022 года регион на 7 процентов увеличил охват населения социальным обслуживанием. Поддержку получили 440 тысяч ленинградцев. В 2023 году правительство потратит на помощь землякам до 30 млрд рублей.

В конце февраля губернатор Ленинградской области провел итоговое заседание коллегии комитета по социальной защите населения, которое прошло в режиме видеоконференции.

- Ленинградская область занимает 7-е место в России по качеству жизни, - напомнил Александр Дрозденко. - Одним из важных критериев этого рейтинга является уровень социальной поддержки в регионе. В отрасли соцзащиты за последний год увеличилось не только количество получателей государственной поддержки. Сумма «социального бюджета» за 5 лет выросла более, чем в 2 раза, - с 12 до 26 млрд рублей. В 2022 году в области введено 48 видов поддержки для военнослужащих и членов их семей. Регион заботится о стариках, помогает воспитывать детей и поддерживает родителей.

Среди приоритетов Ленинградской области стоит выполнение поручения президента России Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию поставил задачу закрепить за каждым ветераном и семьей погибшего персонального социального работника. Кроме того, регион активно помогает семьям с детьми.

- Благополучие, качество жизни российских семей, а значит, и демографическая ситуация прямо зависят от положения дел в социальной сфере, - добавил губернатор.

Также Александр Дрозденко предложил привлекать не только социальных работников, но и волонтеров и работников администраций к поддержке семей мобилизованных.

КАРТИНА ДНЯЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ