Города-стиляги: В 2023 году каждый город Ленобласти получит свой дизайн-код

Городам Ленобласти придумают свои дизайн-коды. Фото: Артем КИЛЬКИН

В школах зачастую используется специальная школьная форма для поддержания единого стиля учеников и общего имиджа образовательных учреждений. Однако не только у школьников есть своя спецформа. Теперь все 33 города в Ленинградской области облачатся в стильные наряды с помощью индивидуально разработанных дизайн-кодов для каждого из поселений.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для тех, кто еще не знаком с понятием дизайн-код, объясняем. Такой загадочный термин подразумевает целый свод правил проектирования, определенных требований и рекомендаций от градостроителей и управленцев региона, в котором он применяется. Для чего эти правила? Все просто! Чтобы с их помощью грамотно сформировать безопасную и стилистически единую городскую среду или любое другое физическое пространство.

Ключевые достопримечательности Ладоги найдут отражение в дизайн-коде. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Свод правил подразумевает инструкции к тому, что делать с внешним обликом зданий и городского пространства можно, а что нет, дабы не испортить единый стиль, которого теперь все придерживаются. Например, как оформлять и размещать вывески, входные группы, фасады или рекламные конструкции, киоски, дорожные знаки и даже освещение улиц.

Эти рекомендации предназначаются для тех, кто непосредственно влияет на облик города. В первую очередь это архитекторы, градостроители, предприниматели и муниципалитеты.

НА КАКОМ СЕЙЧАС ЭТАПЕ

Населенные пункты Ленинградской области получат свои уникальные дизайн-коды в 2023 году. На консультативно-экспертном совете по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области был рассмотрен дизайн-код таких городов, как Волосово, Ивангород, Коммунар, Лодейное Поле, Любань, Светогорск, Пикалево, Сланцы, Сясьстрой и Шлиссельбург.

Для дизайн-кода Выборга позаимствовали заглавную букву из названия. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Сейчас концепции разработаны для всех 33 городов региона и находятся на согласовании с органами местного самоуправления.

- Наш регион уникальный. Здесь современная архитектура соседствует с историческим наследием наших предков, - рассказал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский. - Поэтому для нас важно сохранить хрупкую гармонию и в то же время подчеркнуть уникальный облик наших поселений. Это очень интересная работа, которая всегда дает впечатляющий результат.

Разработкой кодов занимается АНО «Центр компетенции Ленинградской области», подведомственная региональному комитету по ЖКХ. Проекты содержат историческую справку о городе, стандарты оформления и размещения информационных конструкций на фасадах зданий, оформления навигационных элементов и элементов городской среды, а именно требования к оформлению домовых знаков, информационных стендов, МАФов, НТО, остановочных пунктов и иных объектов благоустройства.

Для Новой Ладоги прообразом стали: монета как символ торгового значения, вода, омывающая берега, и рог изобилия из исторического герба. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Одной из составляющих дизайн-кодов является визуальная идентификация города - айдентика, включающая логотип, разработанный с учетом исторической специфики каждого города.

Рассмотренные проекты уже получили одобрение от администраций городских поселений. После учета рекомендаций участников совета и придания дизайн-коду нормативного характера проект будет являться приложением к Правилам благоустройства территории города.

В ГОСТИ С АРХИТЕКТОРАМИ

Главные архитекторы со всех регионов России прибудут в Ленинградскую область, чтобы выработать новые концепции пространственного развития городской среды. Над дизайн-кодами Ленобласти работает команда настоящих профессионалов - лучших из лучших.

Распоряжение о проведении заседания Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации на территории региона в 2023 году подписал губернатор Александр Дрозденко. Сам съезд по плану пройдет этим летом.

Новая Ладога преобразится благодаря дизайн-коду. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- Ленинградская область богата своей архитектурой: в нашем регионе насчитывается около пяти тысяч объектов культурного наследия. В то же время активно внедряем новые архитектурные практики, разрабатываем концепции пространственного развития, которые заимствуют в других регионах, - рассказал Александр Дрозденко. - Нам есть что показать и чем поделиться с главными архитекторами субъектов. В то же время мы готовы применять лучшие практики других регионов России и обмениваться опытом, поэтому ждем коллег в Гатчине, Выборге и Ивангороде этим летом.

К слову, такие заседания проводятся дважды в год: летом в одном из регионов страны и осенью в Москве. Оба мероприятия проходят под эгидой Союза архитекторов России, который отметил свой 90-летний юбилей в прошлом году.

Ранее на Международном фестивале «Зодчество» проекты благоустройства Ленинградской области отметили дипломом Союза архитекторов России в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения». Наградой также удостоились проекты «Игора Драйв», туристическая деревня Мандроги и сеть отелей эко-парка «Вереск».

УБИРАЕМ ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР

В Тосненском и Кингисеппском районах уже успешно применяют методические рекомендации по оформлению наружной рекламы и информационных вывесок, которые утвердил комитет градостроительной политики.

- Эстетика фасада должна способствовать развитию гуманной человечной среды, ведь внешний облик объектов влияет на восприятие всего города в целом, а также влияет на общее эмоциональное состояние: визуальный шум и обилие вывесок сказываются на нем крайне негативно, - отметил председатель комитета градостроительной политики Игорь Кулаков.

Для каждого города разрабатывается свой уникальный дизайн-код. Учитывается все: идентичность и местная специфика, культурные и этнические особенности.

Дизайн-код может распространяться даже на материалы и типы покрытий, из которых изготавливаются конструкции, площадки. Касаются они не только центральных зданий, но и маленьких архитектурных форм, а еще озеленения.

Работает большая команда, где каждое звено по-своему ценно и значимо.

- Каждый дизайн-код разрабатывается индивидуально под уже сформированный архитектурный стиль города. В целом изменения затронут информационные конструкции, фасады зданий, навигационные элементы, малые архитектурные формы, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После согласования дизайн-код станет отдельной статьей в Правилах благоустройства муниципальных образований. Как отметил главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко, в перспективе эти изменения будут подкреплены федеральным законодательством. Государственная дума Российской Федерации поддержала инициативу Ленинградской области и Совета главных архитекторов РФ о создании

специальных зон, регламентирующих согласование архитектурно-градостроительного облика новых объектов с властями региона. Изменения в соответствии с Градостроительным кодексом вступят в силу 1 сентября 2023 года.