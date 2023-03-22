Штрафы за курение в общежитиях и коммунальных квартирах ввели в Петербурге

Под запрет попали вейпы и кальяны Фото: Олег ЗОЛОТО

Штрафы за курение в коммунальных квартирах и общежитиях ввели в Петербурге. Депутаты Законодательного собрания поддержали этот законопроект в третьем чтении. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба городского парламента.

- За нововведение проголосовали 36 человек. Решение принято единогласно, - говорится в сообщении пресс-службы ЗакСа Петербурга.

В общежитиях и коммунальных квартирах теперь нельзя курить табак. Под запрет попали кальяны, вейпы и все остальные устройства, содержащие никотин. Пользоваться такими девайсами запрещается в общих помещениях: на кухнях, в коридорах между квартирами и на балконах.

Нарушителей ждет административный штраф. За один такой проступок придется заплатить от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Напомним, изначально с новым законопроектом были согласны не все депутаты. Они высказали мнения, что полиция не будет приезжать ради таких мелких штрафов. Кроме этого, парламентарии высказались, что закон будет посягать на частную жизнь людей.