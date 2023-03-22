Выбираем вместе лучший проект по благоустройству в Ленобласти

Жители Ленобласти не только предлагают свои идеи благоустройства в Сети, но приходят и на проектировочные сессии. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Один из самых крупных национальных проектов, который реализуется в Ленобласти, это «Жилье и городская среда». В рамках проекта обновляются общественные территории и появляются новые красивые пространства. Какие именно места стоит облагородить, решают сами жители. Ведь кто, как не они, лучше всего подскажут, каким локациям нужен апгрейд.

Недавно завершилось масштабное голосование за выбор территорий для благоустройства в предстоящем 2024 году. Голосование проходило на портале «вМесте47.рф». Участие в нем приняло более 86 тысяч ленинградцев. Комитет по ЖКХ Ленинградской области и Центр компетенций уже подвели итоги. Итак, в отборе из 308 территорий выделилась 131.

Такой была общественная территория за станцией переливания крови в Гатчине. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

А вот и благоустроенная территория. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

А ЧТО БЫ ХОТЕЛОСЬ?

- Мы делаем все, чтобы ленинградцы сами сказали, какие места в их городе нужно благоустроить и что им хочется там увидеть. Исполняем поручение президента России Владимира Путина по максимальному привлечению жителей к вопросам благоустройства по нацпроекту, - рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков. - Сначала жители онлайн выбрали парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и спортивные пространства, которые хотят благоустроить, а в феврале - марте пришли на проектировочные сессии с Центром компетенций, комитетом по ЖКХ и местными администрациями и обсудили, что должно быть на выбранных территориях.

На проектировочной сессии в Гатчине жители предлагали функциональное наполнение общественной территории «Мариенбург». Основные пожелания - сохранение тихой зоны перед окнами жилых домов, удобные пешеходные дорожки, современное освещение и размещение мемориала в честь 120-й Гатчинской дивизии.

Улица Ладожская в Кировске до благоустройства. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теперь Ладожскую не узнать. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Жители Подпорожья поделились идеями развития набережной реки Свирь. Команды, состоящие из активных жителей, предпринимателей и молодежи, предложили три точки притяжения: активная территория с площадкой для игры в волейбол, спокойное пространство для созерцания и общения, прогулочная набережная с инфостендами об истории края. В Сосновом Бору в сквере на Молодежной улице жители хотят видеть современную детскую площадку и зону отдыха.

- Очень радует тот факт, что на встречи приходили неравнодушные жители, озвучивали свои интересные идеи, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. - Теперь, когда определены места для благоустройства, архитекторы, дизайнеры и проектировщики вместе с местными администрациями и при участии жителей разработают дизайн-проекты новых общественных пространств. Варианты проектов для населенных пунктов с численностью жителей более 10 тысяч человек выйдут на федеральное онлайн-голосование. Увидеть проекты и выбрать понравившийся можно будет уже во второй половине апреля. Проекты-победители в 29 населенных пунктах будут реализованы в 2024 году благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Рядом с многоэтажками на улице Победы во Всеволожске появилась современная площадка. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Еще один взгляд на площадку на улице Победы. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

НА ЗАМЕТКУ

Отметим, что каждый сможет поучаствовать в голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

Среди выбранных объектов: набережная в Пикалево и сквер в Ефимовском, парк в Волосово и сквер в Рабитицах, Фруктовый сад в Бережковском и Юла в Пашском сельских поселениях, Воронцовский бульвар в Мурино и парк в Янино, памятная зона в Дубровке и прибрежная территория в Морозовском сельском поселении, Яблоневые сады в Выборге и Каменногорске, спортплощадка в Войсковицах и Тополиная аллея в Сяськелево и еще десятки пространств. Какой же победит? Узнаем уже летом.

Полезная информация на заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Требуются волонтеры

Если хотите помочь проекту, присоединяйтесь! Сейчас в Ленобласти набирают волонтеров. Они рассказывают жителям о проектах, которые вот-вот осуществятся или за выбор которых необходимо проголосовать. А кому-то волонтеры помогают вникнуть в технические особенности онлайн-голосования, чтобы каждый смог принять участие в благоустройстве своего города.

Главный волонтерский штаб региона будет формироваться на базе Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Чтобы присоединиться к команде, нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru

Конкретно о благоустройстве в Ленобласти. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати, все волонтеры также пройдут специальное обучение, которое поможет лучше познакомиться с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого проходит голосование.

Курс состоит из трех небольших видеоуроков, освоив которые помощники узнают об основных особенностях коммуникации с гражданами во время голосования и о роли волонтеров в проекте.

КОНКРЕТНО

В 2023 году в Ленобласти по плану облагородят 107 общественных пространств - парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и площади во всех районах.