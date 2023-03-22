Новая скорая помощь в Ленобласти: от звонка до выезда бригады проходит менее минуты

Ежедневно по всей области медики выполняют до двух тысяч выездов и спасают сотни жизней. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Мало где так важна каждая секунда, как в службе скорой помощи. Когда жизнь человека висит на волоске, от смерти его может отделять всего несколько мгновений, за которые команда врачей должна приехать на вызов. Чтобы успеть спасти как можно больше жизней, в Ленинградской области формируется единая областная Станция скорой медицинской помощи.

Объединение отделений скорой помощи, диспетчерских служб и территориальных центров медицины катастроф рекомендовано Министерством здравоохранения и поддержано многими регионами. В результате на первом этапе в состав новой областной Станции Ленинградской области вошли отделения Всеволожска, Токсово, Сертолово и Кировска.

Сотрудники скорой обучают старшеклассников простейшим приемам первой помощи. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теперь единая сеть оказывает скорую помощь примерно трети всего населения региона. Следующей на очереди к присоединению станет Выборгское отделение скорой - это случится 1 апреля.

- Наша задача автоматизировать работу диспетчерской службы и сократить время доезда медицинских бригад, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Прямо сейчас в регионе уже работает единая диспетчерская станция для централизованного приема вызовов. Благодаря ей от звонка в скорую до передачи информации бригаде проходит меньше минуты, а среднее время дозвона до диспетчера составляет всего 14-16 секунд. Кроме того, теперь диспетчер в режиме онлайн видит расположение каждой бригады с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), оборудованной в каждом автомобиле. Это позволяет направлять на вызов ближайшую машину и даже присылать больному вертолет санитарной авиации для медицинской эвакуации и доставки в больницу.

Как оказать помощь поперхнувшимся. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Объединение отделений также пошло на пользу и материально-техническому оснащению. Сегодня на линиях скорой помощи работают автомобили не старше пяти лет, а количество бригад во Всеволожском и Кировском районах увеличено на семь штук. Ежедневно по всей области медики выполняют до двух тысяч выездов и спасают сотни жизней.

Помимо найма новых работников в штат, сотрудники Станции скорой медицинской помощи в свободное от работы время приходят с лекциями в школы региона. Это помогает обучить старшеклассников простейшим приемам первой помощи и влияет на выбор будущей профессии.

Например, 15 марта заведующий Всеволожской подстанцией скорой медицинской помощи Александр Рыжов встретился со школьниками выпускных классов «Лицея № 1» города Всеволожска. Александр Владимирович рассказал о важности выбора профессии, несущей благо людям, о благородном труде работников скорой медицинской помощи и их востребованности на рынке труда.