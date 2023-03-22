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Общество22 марта 2023 13:54

Труд красит человека: Как Ленобласть помогает получить достойную профессию

Ежегодно дополнительное образование получают 1500 безработных региона
Иван МАЛЬКОВ
Вот уже несколько лет рабочие профессии возглавляют рейтинг самых востребованных.

Вот уже несколько лет рабочие профессии возглавляют рейтинг самых востребованных.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже много лет в 47-м регионе успешно действуют программы по трудоустройству, профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации безработных.

По данным правительства Ленобласти, в феврале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,4 процента. За этот месяц в службу занятости населения было подано 4495 заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения. Из них 2007 человек искали новую работу. Для трудоустройства предлагается 39 839 рабочих мест, из которых 29 808 рабочих вакансий и 10 031 предложений в сфере инженерно-технических работников и служащих.

Однако, что делать, если для получения достойной профессии не хватает знаний и навыков? Для этого существует услуга по профориентации. Каждый год более 1500 безработных региона проходит обучение и получает дополнительное профессиональное образование. В 2022-м граждане могли обучиться одной из 112 профессий, имеющих спрос на рынке труда региона, а с 2023-го люди сами могут выбирать место обучения за бюджетные деньги по специальным сертификатам в рамках социального заказа. Сейчас по новой системе учатся 2 безработных из Тихвинского и Киришского районов - это будущие водитель погрузчика и машинист экскаватора. В марте к ним присоединились еще 5 человек.

Коротко о самых востребованных профессиях региона.

Коротко о самых востребованных профессиях региона.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Еще одна интересная программа - опережающее профессиональное обучение. В случае риска увольнения работника его работодатель обращается за помощью в службу занятости и его работникам помогают сохранить занятость через получение новых компетенций или повышения квалификации.

Также жители Ленобласти, не только безработные, могут обучиться в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Проект направлен также на содействие занятости или сохранение имеющихся рабочих мест.

В этом году таким образом планируют подготовить более 3 тысяч жителей Ленобласти. И это могут быть не только безработные.

Особое внимание в сфере профориентации уделено работе с молодежью. В 2022 году мероприятия по привлечению нового поколения на различные специальности собрали 20 тысяч человек. С начала 2023-го в регионе также прошли дополнительные профориентационные мероприятия, в которых приняли участие 1400 человек. Это и ярмарка учебных мест ведомственных образовательных организаций «Есть такая профессия - Родину защищать», и мероприятия «Старт в карьеру», «День профилактики в школе» (информирование о рынке труда и службе занятости населения), «Профтраектория» (консультирование клиентов службы занятости до признания их безработными), а также экскурсии на предприятия, которые знакомят с профессией.

Помимо обучения, не менее важно оказывать психологическую поддержку людям, оказавшимся в непростой ситуации. В январе - феврале текущего года 393 клиентам службы занятости была оказана психологическая поддержка, а еще 397 человек получили услугу по социальной адаптации.

КАРТИНА ДНЯЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ