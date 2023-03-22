Труд красит человека: Как Ленобласть помогает получить достойную профессию

Вот уже несколько лет рабочие профессии возглавляют рейтинг самых востребованных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже много лет в 47-м регионе успешно действуют программы по трудоустройству, профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации безработных.

По данным правительства Ленобласти, в феврале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,4 процента. За этот месяц в службу занятости населения было подано 4495 заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения. Из них 2007 человек искали новую работу. Для трудоустройства предлагается 39 839 рабочих мест, из которых 29 808 рабочих вакансий и 10 031 предложений в сфере инженерно-технических работников и служащих.

Однако, что делать, если для получения достойной профессии не хватает знаний и навыков? Для этого существует услуга по профориентации. Каждый год более 1500 безработных региона проходит обучение и получает дополнительное профессиональное образование. В 2022-м граждане могли обучиться одной из 112 профессий, имеющих спрос на рынке труда региона, а с 2023-го люди сами могут выбирать место обучения за бюджетные деньги по специальным сертификатам в рамках социального заказа. Сейчас по новой системе учатся 2 безработных из Тихвинского и Киришского районов - это будущие водитель погрузчика и машинист экскаватора. В марте к ним присоединились еще 5 человек.

Коротко о самых востребованных профессиях региона. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Еще одна интересная программа - опережающее профессиональное обучение. В случае риска увольнения работника его работодатель обращается за помощью в службу занятости и его работникам помогают сохранить занятость через получение новых компетенций или повышения квалификации.

Также жители Ленобласти, не только безработные, могут обучиться в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Проект направлен также на содействие занятости или сохранение имеющихся рабочих мест.

В этом году таким образом планируют подготовить более 3 тысяч жителей Ленобласти. И это могут быть не только безработные.

Особое внимание в сфере профориентации уделено работе с молодежью. В 2022 году мероприятия по привлечению нового поколения на различные специальности собрали 20 тысяч человек. С начала 2023-го в регионе также прошли дополнительные профориентационные мероприятия, в которых приняли участие 1400 человек. Это и ярмарка учебных мест ведомственных образовательных организаций «Есть такая профессия - Родину защищать», и мероприятия «Старт в карьеру», «День профилактики в школе» (информирование о рынке труда и службе занятости населения), «Профтраектория» (консультирование клиентов службы занятости до признания их безработными), а также экскурсии на предприятия, которые знакомят с профессией.

Помимо обучения, не менее важно оказывать психологическую поддержку людям, оказавшимся в непростой ситуации. В январе - феврале текущего года 393 клиентам службы занятости была оказана психологическая поддержка, а еще 397 человек получили услугу по социальной адаптации.