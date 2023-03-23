Полиция Петербурга задержала охранника клуба, до смерти забившего участника спецоперации

Полиция Петербурга задержала охранника насмерть забившего участника спецоперации

Полиция Санкт-Петербурга задержала охранника, который до смерти забил участника специальной военной операции. 36-летнего жителя Северной столицы поймали в 11 часов утра 22 марта 2023 года у дома 3 по проспекту Авиаконструкторов. Его подозревают в зверском избиении 41-летнего мужчины, который скончался от побоев в больнице. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 23:30 часов 22 февраля в полицию Гатчины поступило сообщение о драке возле клуба на Красной улице. На следующий день в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации данного мужчины, с травмами, полученными в ходе драки. Тогда же супруга пострадавшего написала заявление в полицию, - сообщили стражи порядка.

В тот день 41-летний Алексей Лымарь, который только недавно вернулся с передовой в Луганске, праздновал вместе с женой и другими родственниками день рождения мамы. Охрана решила, что Алексей пьян и сделала ему замечание. Началась потасовка. Сестра мужчины рассказала, что его стали бить толпой, сломав ему челюсть, лицевые кости, а также повредив внутренние органы.

Спустя месяц после драки, 20 марта, Алексей умер в больнице. Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас главный подозреваемый находится в следственных органах, проводится проверка.