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Авто23 марта 2023 7:54

«АвтоВАЗ» назначил гендиректора для бывшего завода Nissan в Петербурге

На производственной площадке будут выпускать автомобили LADA
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Иван Миронов возглавил производственную площадку LADA в Санкт-Петербурге / Фото: Автоваз

Иван Миронов возглавил производственную площадку LADA в Санкт-Петербурге / Фото: Автоваз

У бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге появился новый генеральный директор. "Автоваз", которому теперь принадлежит производство, назначил руководителем завода Ивана Миронова. Ранее он занимал должность старшего советника президента компании. Об этом 23 марта 2023 года сообщили в пресс-службе "Автоваза".

- Желаю господину Миронову успехов в новой должности, – заявил Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов. – Уверен, что профессиональные компетенции и опыт Ивана Викторовича обеспечат скорейшее восстановление производства автомобилей в Санкт-Петербурге, а также задействование мощностей местных поставщиков для локализации автомобилей.

Напомним, что петербургский завод Nissan был открыт в 2009 году в Каменке. Но с марта 2022 года из-за санкций производство оказалось в простое. В итоге японская компания приняла решение продать производство за символическую цену в один рубль. Сначала завод перешел в собственность ФГУП "НАМИ". А в феврале этого года производство приобрел "Автоваз".

Сейчас же завод находится на стадии подготовки. В компании отмечают, что выпуск новых автомобилей С и D под брендом LADA будет налажен уже во втором полугодии 2023 года. Также завод получит новое название "LADA - Санкт-Петербург".

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