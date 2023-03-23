Тратим меньше: лайфхаки, которые помогут сэкономить на покупке новой квартиры

Рендер «Аквилон All in 3.0». Фото: пресс-служба Группы Аквилон.

Средняя стоимость квартир в Петербурге за 2022 год выросла на 20 процентов - с 7,69 до 9,21 млн рублей. А вот доходы большинства покупателей остались на прежнем уровне. Не произошло и обвала цен в начале 2023 года, на что многие надеялись. Поэтому те, кому необходимо решать жилищный вопрос, ищут всевозможные способы сэкономить. Мы поделимся несколькими хитростями, которые уберегут от лишних трат и помогут купить квартиру в новостройке дешевле.

ПОКУПАТЬ НА СТАРТЕ

До введения эскроу-счетов застройщики были заинтересованы в том, чтобы больше квартир продавать в начале строительства. Деньги дольщиков шли на финансирование стройки. Сейчас стройку финансируют банки, и компаниям нет необходимости давать клиентам большие скидки на стадии котлована. И все-таки покупка квартиры на старте по-прежнему обойдется дешевле. К примеру, в середине марта стартовали продажи в ЖК «Аквилон All in 3.0» в поселке Шушары Пушкинского района. Стартовые цены в проекте начинаются от 3,5 млн рублей на квартиры с отделкой White box и от 3,9 млн рублей на лоты с чистовой отделкой и сертификатами на мебель и технику. Стоимость квадратного метра стабильно растет, а если проект пользуется спросом, цены на жилье в нем также поднимаются. Как правило, чем ближе окончание строительства, тем выше цена.

Совсем скоро девелопер откроет продажи второй очереди жилого комплекса класса бизнес-лайт «Аквилон Leaves» в Московском районе Санкт-Петербурга. Стоимость квартир на старте также обещает быть весьма интересной.

ЛОВИТЬ АКЦИИ

Мы покупаем продукты по акции, одежду на распродажах, а бытовую технику по спецценам. Рынок недвижимости сложнее, но и там встречаются выгодные предложения. Чтобы их поймать, стоит завести привычку отслеживать новости строительных компаний. Выбрать интересные проекты, квартиры, сохранить нужные сайты в закладки своего браузера и регулярно просматривать их все. Можно подписаться на получение новостей на специализированном портале, на сайте компании-застройщика или на его страничках в соцсетях. Возможно, одним прекрасным днем вы успеете поймать «вкусное» предложение от застройщика на интересный вам дом. Сэкономить можно до 10 процентов стоимости приобретаемой квартиры - именно такая скидка плюс еще 1 процент за быстрый выход на сделку до 31 марта действует на ряд объектов Группы Аквилон. Кроме того, клиенты компании из других регионов могут воспользоваться скидками до 125 тысяч рублей на приобретение квартиры по региональной жилищной программе. Аналогичная скидка действует и для IT-специалистов по программе «IT-ипотека». Молодым семьям, желающим использовать материнский капитал, доступна скидка 15 процентов от общей суммы данного сертификата. Есть в компании программы лояльности и для постоянных клиентов, которые приобретают жилье повторно, - им Группа Аквилон дарит скидку до 3000 рублей с каждого квадратного метра.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАССРОЧКАМИ

Приобрести товар, которым можно пользоваться, расплачиваясь за него постепенно и без переплаты, - схема, от которой мало кто откажется. Особенно если речь идет о дорогостоящем продукте, к примеру, о новой квартире. Поэтому рассрочка от застройщика - очень выгодное и востребованное предложение. Если у людей есть возможность не брать ипотеку и расплатиться за жилье в более короткий срок, то рассрочка является отличным способом сэкономить. Кроме того, ее дают всем: нет необходимости собирать множество документов, как при подаче заявки на ипотеку в банк. У каждой строительной компании свои варианты рассрочки платежей. Группа Аквилон разработала несколько типов рассрочки на квартиры в строящихся жилых комплексах Санкт-Петербурга, из которых покупатель может выбрать наиболее подходящую. Это рассрочка «50/50» на 12 месяцев, рассрочка «20/80» на 6 месяцев, рассрочка «10/90» на 3 месяца, рассрочка «5 платежей по 20%» на 2 года (но не позже окончания строительства) на ряд проектов.

ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ С ОТДЕЛКОЙ

Отделка от застройщика - реальный способ сэкономить. Нормальный ремонт «с голых стен» может стоить примерно треть суммы, потраченной на покупку квартиры, а в готовую квартиру можно въехать сразу и начать обживать новую жилплощадь. Оптимальный вариант, который поможет и сэкономить на ремонте, и создать в квартире свой неповторимый интерьер, - это отделка White box. В этом случае все грязные и самые затратные работы уже сделаны, новоселам останется только поклеить обои, уложить напольное покрытие и оформить декор. Кстати, у покупателей «Аквилон All in 3.0» есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант отделки в квартире - от подготовки под ремонт до отделки под ключ, к которой плюсом идут сертификаты на мебель и технику. Чистовую отделку можно выбрать в разных цветовых решениях - Graphite, Sand и Terra.

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