Вокруг света: Федор Конюхов и Иван Меняло готовятся к рекордному перелету на воздушном шаре

Федор Конюхов и Иван Меняло готовятся к рекордному перелету на воздушном шаре. Фото: Дамир Бускунбаев.

Федор Конюхов всегда готов покорять неизведанное. Освоившись во всех четырех океанах, он нацелился на пятый - воздушный! Стартует знаменитый путешественник уже в эту пятницу, 24 марта, время будет определено исходя из погодных условий и направления ветра. А пока Фёдор Конюхов прибыл в Кировск (Мурманская область) для подготовки к рекордному перелёту, который будет совершён на тепловом воздушном шаре «ФосАгро».

СТАТЬ ЛУЧШЕ СЕБЯ

Сейчас в Кировске продолжается подготовка к трансконтинентальному перелёту на воздушном шаре. Пилотировать его вместе с Конюховым будет президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

- Будем идти на мировой рекорд, сейчас он за Японией. Если ничего нас не подведет, то этот рекорд будет за нами, ведь мы великая страна – и великий народ. Почему рекорды не должны быть за нами? У нас все есть для этого! - рассказал Федор Конюхов.

Путешественники вместе с членами экспедиционного штаба осмотрели стартовую площадку, изучили готовность оборудования и обсудили регламент запуска шара.

- На самом деле подготовка к такой экспедиции – это сложный технологический этапный процесс, начиная от осознания идеи, определения партнеров, поставщиков оборудования, материальной части, шара, подготовки команды. Очень хорошо, что со всех сторон у нас партнеры. Колоссальную работу здесь, на месте, по всем аспектам подготовки проделала компания ФосАгро. Большую работу провела техническая команда по подготовке аэростата, - отметил Иван Меняйло.

Изначально маршрут полета должен был пройти через Петербург и Ленинградскую область, что было бы очень символично. Летом 2023 года исполнится 220 лет с того момента, как впервые в России был совершен полет на воздушном шаре. В июне 1803 года шар успешно взмыл в воздух и проплыл над Петербургом. Приземлился он в районе Охты. В корзине находились известный французский воздухоплаватель Жак Гарнерен и его супруга.

Во время экспедиции, генеральным партнером которой выступает компания «ФосАгро», Фёдор Конюхов и Иван Меняйло планируют не только совершить невероятное для человека путешествие, но и улучшить собственные достижения и продержаться в воздухе без посадки на протяжении более 60 часов, преодолев расстояние до 3 000 км. Полёт запланирован на высоте до 5 км со средней скоростью в 40-50 км/ч. В случае успеха отечественные путешественники поставят сразу два мировых рекорда – по продолжительности и дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.

Фото: Алексей Мирошниченко.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕКОРДОВ

Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар «ФосАгро» с объемом оболочки 12 тысяч кубических метров – самый большой, созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания. Высота конструкции вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте - 5 тонн. Создание уникального воздушного судна – это инвестиции в развитие отечественной аэронавтики, в повышение компетенций отечественных специалистов.

Рекордный перелет Фёдора Конюхова на тепловом воздушном шаре посвящен 20-летию проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» - социальной инициативы компании «ФосАгро».

- Мы посвящаем этот перелет детям - ДРОЗДу! 20-летию этой организации, - рассказал Федор Конюхов.- Своим полётом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать их стремиться к новым достижениям, продвигать вперед предел человеческих возможностей, ставить большие цели.

Кстати, кроме рекордного перелёта, в регионах присутствия ФосАгро в марте-апреле 2023 года будут организованы выставки картин Фёдора Конюхова и встречи с всемирно известным путешественником. Помимо этого, в Череповце состоится межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД».

Фото: Дамир Бускунбаев.

МАСШТАБНЫЙ ОХВАТ

Сегодня отделения движения «ДРОЗД» открыты во всех городах присутствия ФосАгро. В каждом из них работают опытные тренеры и педагоги, гармонично сочетая спортивные и оздоровительные программы и традиционный курс школьного обучения, способствуя развитию творческого потенциала, популяризации здорового образа жизни, нравственному и патриотическому воспитанию детей. Основателем движения «ДРОЗД» является мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный тренер России Андрей Григорьевич Гурьев.

Проект направлен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие детей. Проект реализуется компанией «ФосАгро» с 2003 года во всех регионах своего присутствия. В рамках ДРОЗДа действуют 77 секций по 20 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются свыше 7 200 детей. Ещё около 50 000 юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях и фестивалях.

В Волхове «ДРОЗД» открылся в 2015 году по семи спортивным направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. Воспитанники «ДРОЗД-Волхов», а это более 700 юных волховчан, успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. Особые успехи показывает женская футбольная команда «Татьяна», которая известна далеко за пределами Ленинградской области.

В этом году «ДРОЗД-Волхов» в развитии своих спортивных проектов пошел еще дальше – начал сотрудничать профессиональными клубами «Зенита» – футбольным и гандбольным. В рамках партнерских отношений юные волховские спортсмены будут тренироваться с профессиональными игроками по методикам сине-бело-голубых, а тренеры обучаться и принимать участие в семинарах, конференциях и совещаниях тренерского состава «Зенита». Со своей стороны, «ДРОЗД-Волхов» будет способствовать проведению селекционной работы в Ленинградской области и Северо-Западном регионе России для выявления талантливых спортсменов, а также осуществлять подготовку детей, занимающихся в «ДРОЗДе», для последующего перехода в систему «Зенит».