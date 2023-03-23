«Олимпиада для первых» прошла в гибридном формате в кампусе «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ

Фото: пресс-служба компании «МегаФон».

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) и компания «МегаФон» запустили «Олимпиаду для первых» - уникальное событие на стыке бизнес-инноваций и образования. Запуск студенческого мероприятия прошел в гибридном формате в кампусе «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ.

«Олимпиада для первых» — это событие федерального масштаба, в котором принимают участие и сражаются за призовые места студенты лучших вузов России от Калининграда до Хабаровска. Участников «Олимпиады для первых» ждет работа над бизнес-проектом при экспертной поддержке менторов МегаФона технического, коммерческого и IT/Big Data направлений.

Тысяча молодых людей из разных уголков страны подали заявки на участие в Олимпиаде, конкурс составил 10 человек на место. Самые талантливые студенты получили возможность испытать силы и заявить о себе. Тридцать победителей «Олимпиады для первых» получат возможность пройти ускоренный отбор на стажировку и попасть в кадровый резерв компании «МегаФон», а также получить денежные призы.

Фото: пресс-служба компании «МегаФон».

«В текущем году и ВШМ СПбГУ, и МегаФону исполняется 30 лет. За эти годы мы стали лидерами в своих отраслях. И для студентов участие в «Олимпиаде для первых» - это прекрасная возможность не только применить на практике полученные за время учебы знания, но и прикоснуться к успеху компаний-лидеров рынка. Мы видим растущий интерес к карьере в телеком-сфере, связанный с развитием инноваций и перспективами отрасли. Уникальные компетенции ВШМ СПбГУ в проведении таких карьерных студенческих активностей совместно с бизнесом позволят студентам уже сегодня почувствовать себя частью команды МегаФона, попробовать решать настоящие бизнес-задачи, протестировать свои возможности и яснее увидеть свои цели», - отметила в приветственном слове на церемонии открытия Олимпиады Ольга Дергунова - заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко, в свою очередь, обратил внимание на уникальность концепта «Олимпиады для первых». «В основе этого проекта лежит идея коллаборации, которая сейчас очень важна и в жизни, и в бизнесе. Благодаря сотрудничеству достигается целостность продукта. Для создания чего-то нового и интересного, всегда лучше работать сообща с несколькими экспертами. Именно поэтому мы с нашим академическим партнером - ВШМ СПбГУ - проводим «Олимпиаду для первых». И ребятам предстоит работать не самостоятельно над какой-то моно-задачей, а в кросс-функциональных командах, прообразах корпораций. У каждого участника команды будет своя роль. Такое распределение необходимо, чтобы конкурсанты погрузились в настоящий процесс, который происходит в крупных компаниях каждый день»,- пояснил Роман Ермоленко.

AGENDA:

17 марта - открытие «Олимпиады для первых».

15 апреля - предзащита командных решений.

26 апреля - финал конкурса и торжественная церемония награждения победителей.

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