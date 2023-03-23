Мамам тройняшек предложили выплачивать по 3 млн рублей в Петербурге

Петербургским мамам, родившим тройняшек и более трех детей одновременно, предлагают выплачивать по 3 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили поддерживать финансово мам, которые родили тройняшек или более трех детей одновременно. Инициативу предложил депутат Михаил Амосов и выдвинул ее на обсуждение на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Парламентарий считает, что мамам тройняшек или четверняшек нужно выплачивать по 3 миллиона рублей. Эти деньги можно будет потратить на приобретение жилья.

- Представляя проект закона, депутат Михаил Амосов привел данные Комитета по социальной политике Петербурга, согласно которым в 2019 году в городе проживало 6 таких многодетных семей, в 2020 году – 8, а в 2021-м – 11 семей. Основной посыл законопроекта, по его словам, – содействие петербуржцам в улучшении жилищных условий, - рассказали в ЗакСе.

Инициатива была принята хорошо. Комиссия решила создать группу, чтобы проработать все моменты и вопросы законопроекта.

Конечно, тройня в семье - это не слишком частое явление. Хотя в Петербурге менее чем за год в двух семьях родились не то, что тройняшки, а тройняшки-близнецы. Это один случай на 200 миллионов. Поэтому такая инициатива будет вполне актуальна для Северной столицы.