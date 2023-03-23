Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса. Фото: freepik.com.
Банк Уралсиб запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП.
Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно.
Открыть ИП или ООО можно в несколько простых шагов:
· Заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками
· Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись.
· Подпишите документы при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую
· Мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в банке сразу после регистрации.
Такие же несложные алгоритмы действуют при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП.
Сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
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