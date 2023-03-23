Много обращений от соседей: Что известно о массовых проверках ФНС в Петербурге и как налоговая узнает, кто сдает квартиры незаконно

"Письма счастья" начали разлетаться некоторым петербургским тайным арендодателям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартиру сдаешь, а налог не несешь? Осторожно: в Петербурге началась охота за нечестными арендодателями. «Письма счастья» с просьбой навестить налоговую прилетели собственникам, у которых выявили факт сдачи жилья в аренду без уплаты соответствующего налога. Так налоговая дала теневым жилищным предпринимателям шанс честно подать декларации на доход физлица от сдачи имущества в аренду до 2 мая.

Как уточнил на пресс-конференции в ТАСС замруководителя УФНС России по Петербургу Владимир Полежаев, подать декларацию должны все, кто имеет доходы по договорам аренды на имущество. В противном случае на горизонте замаячит налоговая и административная ответственность. По словам Полежаева, в Петербурге стараются обелять рынок аренды. Чуть активнее этот процесс пошел в 2020 году – с введением налога на самозанятых. Таким гражданам нужно отдавать в государственную казну только 4% дохода, а не стандартные 13%.

- Что греха таить – многие сдают в аренду, не декларируя доходы. Мы активно работаем с управляющими компаниями, правоохранительными органами, у нас много обращений от соседей. Это создает массив информации об арендодателях, с которой мы работаем. Зная о таких фактах, мы рассылаем письма. Предупреждаем, что есть сведения о сдаче жилья и вам надо бы продекларировать имущество или стать самозанятым, - объяснил Владимир Полежаев.

Зоркий глаз налоговой ложится не только на обруганных соседями собственников, но и на тех, кто владеет сразу тремя и более квартирами. Полежаев заметил: «очевидно, что они использовались в инвестиционных целях».

Налоговая узнает об арендных делах по банковским переводам и благодаря работе с правоохранителями, управляйками и соседями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ

Специалист по недвижимости Наталья Громова твердо уверена: с любой прибыли должен уплачиваться налог – на сутки сдается жилье или на несколько лет. Законных хитростей обхода требований, сказала риэлтор «Комсомолке», нет. В том числе и оформление договора аренды на 11 месяцев, а не на год и больше.

- Договор на 11 месяцев просто не обязательно регистрировать в Росреестре. Но с него не снимается необходимость уплачивать налог. Любой доход облагается налогом, неважно, на какой срок заключен договор, - подчеркивает специалист.

Словом, даже старушка, сдающая комнату в своей квартирке, должна дружить с налоговой. Сам факт съема, напомнила Громова, ведомство может отследить по регулярным банковским платежам через переводы. Наличная оплата, конечно, пройдет мимо него. Но раз есть частые онлайн-переводы – значит, есть повод оценить собственность человека и возможные источники его доходов.

Адвокат по жилищным делам Игорь Акишин со специалистом не согласился. По его мнению, все сводится только к срокам, обозначенным в договоре.

- Налоги необходимо платить только в том случае, если договор аренды жилого помещения заключен на 12 месяцев и более. Это предусмотрено законом (ГК РФ Статья 609, – прим.ред). Без договора может быть бессрочное или безвозмездное пользование, для такого формата может заключаться и устный договор. Если при этом квартиросъемщик передает плату за жилье наличными, то доказать факт именно сдачи жилья в аренду невозможно, - объяснил юрист «Комсомолке».

Обойтись малой кровью можно, оформив себя как самозанятого. В таком статусе налог составит лишь 4%, а не стандартные для плательщиков 13%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но даже в сценарии с безвозмездной квартирой и наличной оплатой могут появиться всезнающие соседи. Они вполне способны нажаловаться налоговой на то, что ваша квартира – съемная. Мало ли: и шумно по ночам, и лица, встречаемые на лестничных площадках, часто меняются. По словам Акишина, в таком случае налоговая сможет отреагировать на сигнал и провести проверку, однако доказательств съему найти не сможет. Адвокат заметил, что показания свидетелей не всегда будут правдивыми – нередки случаи, когда затяжные личные конфликты приводят к тому, что соседи неадекватно общаются с оппонентами и оговаривают их. Для собственника это весомый аргумент в свою пользу.

ГОТОВЬТЕ ДЕНЕЖКИ

Если внутренняя предпринимательская жилка чует, что налоговая проверка вас коснется, нужно действовать. Самый правильный способ, говорит Игорь Акишин – оформить себя самозанятым. 4% от прибыли – и любая проверка нипочем.

- Даже если будут жалобы от соседей, всегда можно указать на законный статус самозанятого. А вот если налоговая уже вас подловила и выставила требование об уплате налогов, то необходимо погасить задолженность. Потом или параллельно с этим можно оформляться как самозанятый, - добавил адвокат.

Напомним, что быть самозанятым выгоднее, чем обычным налогоплательщиком: в этом статусе целых 9% прибыли останутся у вас в кармане. Оформиться в таком статусе можно и в самой налоговой, и через официальное мобильное приложение ведомства «Мой налог».

Юрист и риэлтор во мнениях расходятся. Первый считает, что срок в договоре влияет на необходимость уплаты налога. Вторая уверена, что любой, даже быстрый и маленький доход должен облагаться налогом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Риэлтор Наталья Громова: «Цены рынка аренды вернулись на доковидный уровень»

- Сейчас предложений больше, чем людей, которые хотят снимать жилье. Съехало много арендаторов после начала специальной военной операции, огромное количество жилья освободилось. А цена на рынке аренды, скажем так, вернулась на круги своя – на доковидный уровень. Цены упали еще в период пандемии, но сейчас они подтягиваются. Собственники готовы повышать стоимость аренды, поскольку вокруг них появляются ценники повыше.

Налоговая охота может немного повлиять на состояние рынка аренды – цены рискуют подрасти, поскольку собственник любит перекладывать сумму налога на арендодателей.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

До 2 мая необходимо подать декларации о доходах

До 17 июля - заплатить налоги по этим декларациям