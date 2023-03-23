Топ-5 болезней жителей Санкт-Петербурга и как с ними бороться

Конференция от «Комсомолки» дала старт десятому, юбилейному сезону медицинского проекта «Клиника года 2023». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что сегодня больше всего угрожает здоровью петербуржцев - экология или отсутствие солнца? Или что-то еще? На эти и другие вопросы попытались ответить ведущие эксперты из сферы медицины на пресс-конференции, организованной «Комсомолкой в Петербурге».

Встреча прошла 23 марта в Доме журналиста. Конференция дала старт десятому, юбилейному сезону медицинского проекта «Клиника года 2023» от «Комсомольской правды». Вот уже десять лет наш медиахолдинг знакомит читателей и слушателей с работой врачей и медицинских учреждений Северной столицы, рассказывает о возможностях профилактики, лечения и реабилитации, а также освещает актуальные вопросы медицины на всех своих ресурсах.

Участников поприветствовала генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В прошлом году к нашему проекту присоединилось более 50 участников, за которых петербуржцы отдали 100 тысяч голосов, - отметила в своем приветствии генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - А общий охват проекта за четыре месяца составил более 5 миллионов. И это означает одно - проект «Клиника года» и спустя десятилетие остается актуальным и нужным! Сегодня мы с вами на старте этого большого пути. И погружаться в мир медицины начнем прямо сейчас, с обсуждения очень важных вопросов, которые касаются каждого жителя Северной столицы.

Первый этап «Клиники года 2023» посвятили обсуждению пандемии. Недавно мы отметили три года с того момента, как вирус пришел в Россию. По последним данным, Петербург на первом месте по количеству переболевших COVID-19. Но сейчас эта болезнь уже не так пугает жителей города на Неве. Может быть, мы зря расслабились?

По словам Александра Егорова, коронавирус стал приобретать сезонный характер и уже не вызывает того смятения и паники, как это было раньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Хочу напомнить, что сейчас в городе до сих пор действует постановление №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», - отметил советник председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров. - Более того, около месяца назад его даже несколько ужесточили. Однако, хочу заметить, что за последние два года у петербуржцев выработалось ответственное отношение к мерам борьбы с вирусом. Государство, в свою очередь, также продолжает активно помогать медикам, больным и людям, проходящим реабилитацию.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что в 2023 году Петербург уже адаптировался и научился жить с короновирусом. Болезнь стала приобретать сезонный характер и уже не вызывает того смятения и паники, как это было поначалу.

Кроме того, по словам Александра Егорова, сейчас есть другие проблемы, например, высокий риск заражения гепатитом С. Эта болезнь лечится, однако безинтерфероновые новые препараты стоят сотни тысяч рублей. Однако благодаря изменениям, внесенным в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, детей и врачей лечат за счет бюджета, а всем остальным город покрывает половину дорогостоящего лечения.

Другой важной темой стала готовность врачей Петербурга к непростым временам.

Анатолий Завражнов рассказал, что врачи в городе готовы к борьбе с тяжелыми ранениями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В связи с последними политическими событиями в стране и мире тема борьбы с тяжелыми ранениями становится очень актуальна, - сказал главный врач «Городской Мариинской больницы» Анатолий Завражнов. - Работа с ними требует от медиков особой подготовки, навыков и даже мышления. Петербург всегда отличался ведущими позициями в разработке подходов к лечению сложных патологий, огнестрельных ранений и других политравм. Прежде всего, за это стоит благодарить нашу Военно-медицинскую академию имени Сергея Кирова, где есть своя славная традиция и школы. Хочу отметить, что с момента своего основания профессора академии регулярно консультируют врачей и пациентов Мариинской больницы и продолжают делать это до сих пор. Я считаю, что петербургские врачи более чем готовы помогать людям с политравмами и спасать их жизни.

По общему мнению врачей, несмотря на санкции и прекращение поставок некоторого оборудования, всем сферам отечественной медицины удалось справиться и подстроиться под новые времена. Это подтвердил заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко», врач-онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

Максим Астраханцев подтвердил, что всем сферам отечественной медицины удалось справиться и подстроиться под новые времена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не сильно изменились и цены по сравнению с прошлым годом. Президент стоматологической ассоциации Петербурга Александр Рубежов заверил, что переживания о том, что вылечить зуб станет не по карману не оправдались.

Помимо экспертной оценки, гости также узнали что думает народ. Автор лучшего медицинского блога 2021 года по версии ассоциации блогеров и лидер мнений с более чем полутора миллионами подписчиков в соцсетях Александра Микерина рассказала о чем ее спрашивают простые пользователи и что их тревожит.

Подводя итог, Анатолий Завражнов назвал пять самых частых причин смертности в Северной столице. Первое место занимают сердечно сосудистые заболевания. На втором - онкология. Третье место - это различные травмы, включая ДТП. Четвертое - заболевания дыхательной системы. Патологии желудочно кишечного тракта встали на пятое место.

После окончания основной части спикеры отвечали на вопросы из зала. Разговор вышел настолько живой и интересный, что тайминг мероприятия пришлой превысить на 40 минут! Встреча стала лишь первой остановкой на большом пути юбилейного сезона «Клиники года». Впереди еще целый поток материалов в газете, на сайте, в эфире радио и в социальных сетях. А завершится проект в этом году яркой торжественной церемонией награждения в новом формате MEDx.