Глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский: «Бары на Думской опечатали, чтобы наконец-то навести там порядок»

Александр Бельский пообещал навести порядок на Думской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский высказался в разговоре spb.kp.ru с на тему опустевших улиц Думской и Ломоносова. Напомним, на днях там опечатали почти 20 злачных баров. Оказалось, туда нагрянул Следственный комитет. По информации spb.kp.ru с владельцев увеселительных заведений взяли подписку о неразглашении, поэтому никто из них не рискует объяснять массовые облавы. В самом СК пока тоже молчат. Однако ситуацию с рейдами прокомментировал председатель парламента Северной столицы.

Пока что по ночам на Думской тихо и спокойно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- То, что там сейчас происходит – это история давняя. Безусловно, это место туристического притяжения. И популярность этих улиц не падает. Но нужно, конечно, наводить там порядок. Мы знаем о жалобах местных жителей и полицейских рейдах. Мы знаем противостояние, которое было с одним из главных бенефициаров, владевшим несколькими барами на этой улице. Там действительно есть моменты продажи алкоголя несовершеннолетним, продажи наркотических веществ, в том числе шариков с веселящим газом. Так что причины опечатать бары были. Но СК пока не разглашает подробности. Предположений у меня нет. Но все это в рамках наведения порядка на Думской улице, я уверен, - поделился с spb.kp.ru Александр Бельский.

Всего на Думской и Ломоносова опечатали около 20 баров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что незадолго до того, как бары на Думской и Ломоносова закрыли, туда уже наведывался ОМОН. Как рассказал редакции один из сотрудников опечатанного бара, у полиции были претензии к тому, что в заведения развлекались несовершеннолетние, несмотря на то, что там творилась разная вакханалия 18+.

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