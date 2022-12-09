Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь 2023 в Санкт-Петербурге будет продлена. Об этом сообщили власти Северной столицы. Однако ни метро, ни наземный транспорт не будет курсировать по городу все ночь. Поэтому тем, кто планирует встретить Новый год 2023 в центре, либо же отправиться после домашнего застолья в гости, стоит заранее планировать свое время.

Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь 2023 в Санкт-Петербурге

Так, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года в Петербурге будет продлена работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта, но только на один час. Станции метро закроются на вход в 01:00, поезда будут курсировать до 02:00. Наземный общественный транспорт будет работать в привязке к последним отправлениям поездов метрополитена, чтобы перевезти всех пассажиров.

В комитете по транспорте пояснили, что работа метро и наземного транспорта на Новый год всю ночь бессмысленна. В прошлую новогоднюю ночь наземным транспортом воспользовались только 7 тысяч пассажиров, а метро - 18,3 тысячи человек.