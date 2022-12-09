Бизнес для добра: Кто такой социальный предпринимательи как им стать

- Деньги, деньги… Главное, чтобы дело откликалось в душе! Фото: Евгения ГУСЕВА

О чем вы думаете, когда слышите «социальное предпринимательство»? Скорее всего, что это связано с благотворительностью и прибыль не приносит. И это главная ошибка.

- Социальный предприниматель - это тот, кто приносит пользу людям, помогает решать социальные проблемы граждан и общества, поддерживает развитие культуры и образования. Однако это не что-то убыточное - социальный бизнес окупаем, - объясняет главный специалист Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области Татьяна Литвинова. - Если вы просто производите товар - это обычный бизнес. Если на производстве работают бывшие заключенные, инвалиды или матери-одиночки или ваш товар поступает в медицинские учреждения - это уже социальное предпринимательство.

Сегодня в Ленинградской области работают сотни предприятий, которые помогают людям и приносят доход.

- Направлений социального предпринимательства масса. Это могут быть частные детские сады, пансионаты для пожилых, медцентры. Некоторые услуги для социально незащищенных граждан такие организации оказывают по сниженным ценам, - добавляет Татьяна Литвинова.

Для тех, кто занимается общественно полезным делом, существуют меры поддержки: субсидии, гранты, льготные кредиты, образовательные программы, имущественная помощь.

Чтобы получить грант на развитие бизнеса, компании нужно иметь статус социального предприятия, обучиться в акселерационной программе, которая ежегодно проводится Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области, и защитить проект. Конечно, деятельность социальные предприниматели планируют не в одиночку: бизнес-проекты разрабатывают под руководством ведущих экспертов и менторов в области финансового планирования, рентабельности, продаж, брендинга и рекламы.

Одна из важных составляющих успешности социального бизнеса - активность предпринимателя.

- В основе социального предпринимательства лежат неравнодушие и идея, что бизнес может одновременно приносить пользу людям и прибыль, - говорит Татьяна Литвинова. - Наша задача - создать крепкое сообщество социальных предпринимателей, в котором комфортно развиваться.

КСТАТИ

С каждым годом желающих заниматься социальным предпринимательством все больше. В 2021 году в реестре социальных предпринимателей Ленинградской области было 175 предприятий, сейчас число приблизилось к 300. Государство старается поддерживать этот вид деятельности, ведь такой бизнес направлен на долгосрочную перспективу улучшения качества жизни людей.

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НА ЗАМЕТКУ

Узнать о социальном предпринимательстве и государственной помощи можно в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области:

на сайте: www.813.ru

по телефону: 8 (812) 309-46-88.