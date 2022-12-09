Фото: Мария ГАЗЕЕВА.

Сейчас всё более очевидно, что для успешного ведения и завершения Специальной военной операции (СВО) необходима не только сугубо армейская мобилизация, но и всеобщая мобилизация тыла: следует добиться того, чтобы максимальное количество граждан нашей страны понимали цели и задачи СВО и непосредственно участвовали в помощи фронту.

Как организовать граждан? Какие структуры следует для этого создать? Чей опыт в деле мобилизации общества можно использовать?

В связи с санкционной войной и фактическим закрытием границ со странами ЕС Санкт-Петербург из «окна в Европу» превратился в европейский тупик России.

Какая геополитическая стратегия должна быть использована для того, чтобы северная столица России вновь стала одной из европейских столиц?

Эти и другие вопросы обсудят в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» геостратег Андрей Школьников и Председатель Президиума Политсовета партии «Родина» Валерий Шинкаренко.

Трансляция состоится на сайте и в социальных сетях «КП в Санкт-Петербурге» 09.12.22 в 18:00 по Мск! Вопросы спикерам можно задавать в комментариях к анонсу и в чате трансляции. Присоединяйтесь!