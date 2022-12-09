Грабителя обманули в офисе быстрых займов в Петербурге и отдали ему билеты банка приколов

Работница офиса быстрых займов в Петербурге всучила грабителю пачку денег банка приколов Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге грабитель стал жертвой собственной жадности. Мужчина думал обнести офис быстрых займов, но остался "с носом", вернее, с пустыми бумажками банка приколов. Произошло все вечером 8 декабря 2022 года в Адмиралтейском районе города. В полицию поступил сигнал о том, что в офис микрофинансовой компании, расположенный в доме 7 по Сенной площади, ворвался вооруженный мужчина. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 20:45 часов в офис быстрых займов ворвался мужчина, требовал деньги, угрожая ножом. Однако работница офиса не растерялась и всучила грабителю "куклу": пачку билетов банка приколов, обложенную четырьмя купюрами настоящих денег по 1 тысячи рублей, - рассказали в полиции.

Радостный грабитель забрал деньги и поспешил домой на Лиговский проспект, дом 2. Однако там он понял, что его обманули. Мужчина расстроился, сходил в магазин за алкоголем, но выпить его не успел. В это время к нему в квартиру ворвались сотрудники уголовного розыска, которые быстро вышли на след грабителя.

Грабителем оказался 25-летний житель республики Коми. Полицейским он рассказал, что ранее в этой же микрофинансовой организации он взял кредит и решил ограбить контору, чтобы этими деньгами погасить свой долг.

Теперь мужчина остался и с долгом и с уголовным делом.