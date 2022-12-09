Люди стояли по грудь в ледяной воде, чтобы его спасти: под Петербургом сбежавший из конюшни жеребенок провалился в силосную яму

Жеребенка несколько часов спасали из ямы с водой. Фото: vk.com/bspadmru

Провалившегося в яму с водой жеребенка спасали накануне в поселке Бугры, что под Петербургом. Чтобы достать из ловушки сбежавшую из конюшни лошадку, пришлось вызывать трактор. А спасатели несколько часов простояли по пояс в ледяной воде.

- Жеребенок сбежал из конюшни одного из хозяйств. Захотел порезвиться и угодил в силосную яму. Хозяева позвонили в Бугровскую пожарную часть. Через несколько минут спасатели были на месте, - сообщает паблик ВКонтакте администрации МО «Бугровское сельское поселение».

К моменту прибытия пожарных, жеребенок уже выбился из сил и почти не боролся за жизнь. Кроме этого он получил сильное переохлаждение. Стало понятно, что животное надо срочно доставать из воды, но это казалось непростым делом.

Лошадку тянули трактором и джипом. И вытянули. Но увы, животное погибло от переохлаждения. Фото: vk.com/bspadmru

Тога один из пожарных надел гидрокостюм и прыгнул в яму, заполненную смесью воды и силоса. Он смог обвязать круп животного тросом, который зацепили за ковш трактора. Другой трос обвязали вокруг передней части туловища жеребенка и привязали к внедорожнику.

В тот момент, когда трактор поднял лошадку из воды, люди и джип потянули тросы и вытянули животное на берег.

- Ох, нелегкая это работа, из болота тащить... жеребенка. Огромное спасибо всем, кто участвовал в операции! Доброта спасет мир! - пишут жители Бугров. - Гордимся нашими земляками.

К великому сожалению, все усилия оказались тщетны. Жеребенок, спустя несколько часов после спасения и усиленной борьбы за его жизнь, все же умер от переохлаждения.

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