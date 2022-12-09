График работы метро в новогоднюю ночь 2023 в Санкт-Петербурге: Будет ли открыта подземка

График работы метро в новогоднюю ночь 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается Новый год. В этом году в Санкт-Петербурге отменили праздничный фейерверк и концерт на Дворцовой площади. Но дух Нового года отметить нельзя, поэтому многие горожане и гости Северной столицы все равно отправятся гулять в центр города. Рассказываем, какой будет график работы метро в новогоднюю ночь 2023 в Санкт-Петербурге. Можно ли будет уехать домой из центра.

График работы метро в новогоднюю ночь 2023 в Санкт-Петербурге

В этом году работу метрополитена в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь не отменят, но и не сделают круглосуточной. Из-за низкого пассажиропотока в прошлом году, было принято решение в ночь с 2022 на 2023 год лишь продлить работу метро.

Станции метро в новогоднюю ночь закроются на вход в 01:00, поезда будут курсировать до 02:00. Наземный общественный транспорт будет работать в привязке к последним отправлениям поездов метрополитена, чтобы перевезти всех пассажиров.