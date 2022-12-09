Как депутаты Петросовета «помогали» не только бизнесменам, но и самим себе

Фото: Олег ЗОЛОТО.

В декабре этого года приговоренный к трем с половиной годам колонии за получение взятки бывший вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев может выйти на свободу. В этом месяце ему можно будет просить об условно-досрочном освобождении. Впрочем, в городском суде рассматриваются дела его бывшего начальника Геннадия Боднарчука, где фамилия Матвеев тоже фигурирует рядом с фразой «коррупционная деятельность».

В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ

Матвеев за решеткой оказался в 2020-м. Тогда следствие и Петрозаводский городской суд сработали быстро. В марте Матвеева задержали, а решение судья объявил уже 23 декабря. Тогда депутата признали виновным в получении взятки.

По данным органов, с октября 2018-го по май 2019 года Матвеев получил от руководителя строительной организации «Полит-Консалт» взятку - без малого два млн рублей. А должен был получить еще больше, прокурор заявил, что изначально договаривались о четырех. Взамен Матвеев должен был помочь с организацией публичных слушаний и выдачей разрешения на использование земельного участка на территории города для строительства. При этом, как стало известно в суде, само разрешение у Матвеева так и не получилось «выбить». А, может, он и не особенно хотел.

В итоге Матвеев заключил досудебное соглашение, поэтому приговор получился относительно мягким - три с половиной года колонии строгого режима и штраф в размере 20 миллионов рублей. Также Матвееву на 15 лет запрещено занимать административные должности, в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ БЕРЕЗЫ

Кто же такой этот Матвеев? Он родился в мае 1969 года в белорусском городе Береза. Учился в Калининградском военном авиационно-техническом училище, где получил специальность военного инженера. До 2014 года служил в вооруженных силах, после чего ушел в запас в звании майора.

Тут-то и началась яркая политическая карьера Матвеева. В том же году он успешно избрался в Петрозаводский городской совет от «Единой России». Партия оценила потенциал Матвеева и доверила ему важную должность - заместителя председателя городского совета. На этот пост случайные люди не попадают.

Все это не мешало Матвееву развиваться и как бизнесмену. В интервью агентству «Республика» он рассказывал, что работает начальником отдела по работе с обращениями граждан юридической компании «Легион Плюс», а также является соучредителем ряда юридических лиц. Одно из них - ООО «Другорецкое» - получило известность как спонсор предвыборной кампании одного из кандидатов на пост главы Карелии. Щедрая организация перечислила его избирательному фонду один миллион рублей.

Что называется, «могут себе позволить». Да и сам Матвеев мог себе позволить многое. Официальная декларация бывшего народного избранника говорит о том, что он владел сразу тремя земельными участками под шесть гектаров, находящихся вдоль шоссе из Петербурга в Сортавалу. Еще у него есть две квартиры в центре Петрозаводска, их общая площадь превышает 270 «квадратов». Машины, по крайней мере официально, у Матвеева тоже две, как и квартиры. Это люксовые BMW последних серий.

Вообще декларация - удивительный документ. Изучая ее, даже самый непривередливый наблюдатель обратил бы внимание на резкий рост доходов депутата. От 39 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 468 тысяч рублей уже в 2018-м.

И речь только об официальных доходах, потому что во время обысков дома у Матвеева следователи нашли много интересного.

НУЖНЫЙ ЭТАЖ

Откуда такие деньги? Видимо, от бизнесменов, которым Матвеев «помогал» в меру своих способностей и компетенций.

Так, следователи доказали, что Матвееву платили предприниматели Ивин и Кротов, которые были связаны с застройщиками, занимавшимися многоквартирными домами на Балтийской улице в Петрозаводске. Там возникла такая сложность: изначально дома должны были получиться четыре этажа. Но потом застройщик что-то пересчитал и решил еще один этаж «добавить». Но сделать это по своей воле нельзя. Для этого нужно провести общественные слушания. Их-то и вызвался организовать Матвеев. Загвоздка в том, что по этому объекту слушания уже были проведены, и нужно было найти какое-то подходящее обоснование для организации новых. Матвеев искал, искал - и, как полагает следствие, все это время получал деньги. Возможно, в этом была часть плана Матвеева, и его все устраивало. Но тут появилось уголовное дело, прошли обыски, а самого депутата задержали.

Кстати, с лета 2020 года Матвеев находился на свободе, его отпустили из СИЗО. Поэтому решение суда для многих наблюдателей стало неожиданным. Впрочем, по факту Матвеев может оказаться на свободе еще до Нового года. Уже в декабре он может подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Учитывая, что в колонии Матвеев взысканий не получал, вел себя хорошо и до этого сотрудничал со следствием, можно не сомневаться: ему в прошении не откажут. Или все же откажут?

ЛИЧНОСТЬ ДРУГИХ МАСШТАБОВ

При этом сменить Матвеева в местах не столь отдаленных может другой представитель городского совета Петрозаводска. В ноябре в Петрозаводском городском суде прошли прения сторон по делу экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в превышении должностных полномочий и все тех же взятках. Бывший заместитель Боднарчука Валерий Матвеев фигурирует и в этих делах.

Кстати, одну из упомянутых в уголовном деле взяток, как полагают, Боднарчуку давал как раз Матвеев. Вообще уголовные дела председателя Петросовета и его заместителя очень похожи, только видно, что масштаб личности у Боднарчука повыше и аппетиты посерьезнее. Там, где Матвеев брал с бизнесменов 4 миллиона, его «шеф», по версии следствия, требовал 86!

Так, например, в деле есть информации, что в 2017 году Боднарчук и Матвеев помогли компании «ЦСК» бизнесмена Евгения Михеева, которому нужно было получить разрешение на строительство оптовой базы стройматериалов в районе Пряжинского шоссе. Чиновники затягивали процедуру, поэтому Михеев и обратился к депутатам. Они, как считает следствие, сказали, что помогут, но не бесплатно. Михеев намек понял и якобы отправился домой считать деньги. А Геннадий Боднарчук обратился к начальнику управления архитектуры и городской мэрии Виталию Рохманюку и поручил «оказать содействие». Рохманюк согласовал необходимый документ и передал его на подпись своему начальнику - председателю комитета экономики и управления муниципальным имуществом мэрии Андрею Иванову. Иванов подписывать разрешение не стал. Тогда Рохманюк поставил подпись сам и сделал это в тот момент, когда Иванов уехал в отпуск, непредусмотрительно сделав Рохманюка своим «и.о.».

И это только один такой эпизод. А всего их в деле предостаточно.

В конце ноября и начале декабря состоялись прения сторон. Боднарчук выступил с последним словом, заявив, что всех этих преступлений не совершал. Прокурор попросил суд приговорить Боднарчука к 16 годам лишения свободы и штрафу 100 млн рублей. Приговор также должны объявить до нового года.