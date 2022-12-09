Мобильные приложения Одноклассников и Почты Mail.ru стали доступнее для незрячих пользователей Фото: ОК

Мобильные приложения социальной сети Одноклассники (iOS и Android) и Почты Mail.ru (Android) прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Согласно оценке, проводимой незрячими тестировщиками, каждое из приложений получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных. Наличие такого сертификата подтверждает, что незрячие пользователи могут использовать большую часть функциональности приложений на русском и английском языках. ОК стали первым приложением социальной сети в России, доступным для незрячих пользователей.

«Одна из целей нашей социальной стратегии — повышение доступности сервисов VK для максимального количества людей. Мы подходим к этому процессу системно, активно вовлекая наших пользователей, сотрудников и экспертов индустрии. Сертификация мобильных приложений OK и Mail.ru — первый шаг на пути к повышению цифровой доступности социальных сервисов VK. В планах на 2023 год — повышение доступности ВКонтакте и VK ID. Мы планируем сделать цифровую доступность стандартом для всех наших продуктов», — отметила Александра Бабкина, директор социальных проектов VK, руководитель Добра Mail.ru.

Оценку мобильных приложений проводили по 9 критериям невизуальной доступности. Среди них: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при свайпах, наличие текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и другие.

Большая часть элементов в приложениях ОК на Android и iOS получили понятные для восприятия на слух подписи. Теперь пользователи могут понять, где находятся и что именно им доступно на странице. Например, читать ленту, ставить классы или любые другие эмоции на выбор. Обмениваться сообщениями, комментировать публикации и даже узнавать, что изображено на фотографиях (iOS).

В приложении Почты Mail.ru решены более 50 задач для повышения невизуальной доступности: можно легко зарегистрироваться, создать новый почтовый ящик, восстановить пароль, написать письмо, ответить и переслать сообщения, прикрепить документы к письму и совершить другие действия. Теперь пользователи на каждом шаге слышат подсказки и корректную озвучку элементов, с которыми взаимодействуют. Также в Почту Mail.ru встроен голосовой помощник Маруся, который помогает разобрать почту, включить музыку или радио и найти в интернете ответ на любой вопрос.

Скачать обновленные приложения в последней версии можно в RuStore (OK, Mail.ru).

Направление, которое работает над повышением удобства сервисов для пользователей с инвалидностью и различными особенностями восприятия, запустили в VK в начале 2022 года. На корпоративном сайте компании можно узнать больше об изменениях в продуктах, дать обратную связь или стать волонтером-тестировщиком.

Почта Mail.ru — сервис электронной почты №1 в России, ежемесячно им пользуются 50 млн человек, а 17 млн заходят каждый день. Озвучкой писем с помощью голосового помощника Маруси пользуется более 10% пользователей мобильного приложения Почты. Из них более 40% – это пользователи Android-приложения. Одноклассники стабильно входят в топ-3 социальных сетей в России по аудитории и времени потребления. Ежемесячно только в России соцсеть посещают порядка 38 млн человек.

Инклюзивный проект Everland (АНО «Пространство равных возможностей») с 2016 года занимается проблемами повышения доступности сферы услуг для людей с разными видами инвалидности и интеграцией людей с инвалидностью в открытый рынок труда. Оценка доступности в рамках системы добровольной сертификации «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений» проводится с учетом российских и международных стандартов доступности с непосредственным участием тестировщиков и разработчиков с инвалидностью. www.evland.ru | www.disquestion.ru