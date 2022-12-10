Беглов подтвердил, что Петербург получит три станции метро в 2024 году

Согласно Геплану, в городе должно появится 89 новых объектов метро: это и станции, и пересадочные узлы, и вестибюли. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На главный вопрос, который не дает покоя жителям Петербурга, губернатор Александр Беглов все-таки ответил. 10 декабря глава Северной столицы проводил прямую трансляцию, но на моменте о новых станциях метро, видео прервалось. Вопрос подвис в воздухе. Но позже трансляцию перезапустили.

Как рассказал Беглов, в перспективных планах до 2030 года строительство 89 объектов: это не только станции метро, но вестибюли.

- В разработанном генеральном плане предусмотрено 57 новых станций. Это и новых 9 пересадочных станций, три новых вестибюля к существующим станциям и 20 вестибюлей новых. Хочу еще раз отметить, в работе 19 объектов. До конца 2024 мы откроем три станции: «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная». В процессе проектирования находится десять станций и три в процессе строительства, - заявил Беглов.

По словам Беглова, строительство новых станций в метро Петербурга затормозила компания «Метрострой». Сейчас она находится в процессе банкротства и городу пришлось создавать новую компанию с нуля. Однако удалось сохранить часть коллектива, но большая часть оборудования все еще находится в обременение банков.