Судья в США признала, что я невиновен: Главные заявления Виктора Бута после 14 лет тюрьмы в Америке

Виктор Бут сильно подорвал свое здоровье в тюрьме. Фото: телеканал RT

Однозначно, главной новостью недели стало освобождение российского бизнесмена Виктора Бута из американской тюрьмы. Четырнадцать лет он провел в заключении в США и 8 декабря его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. Это стало настоящим шоком для общественности, ведь власти США были настроены держать россиянина в тюрьме до конца срока, а это еще 11 лет.

Спустя два дня после возвращения на родину Бут дал свое первое интервью телеканалу RT, где честно рассказал о своих тяжелых годах заключения. Вот его главные заявления.

Освобождение было неожиданностью и для самого бизнесмена. Пусть даже его супруга несколько лет и боролась за то, чтобы его выпустили. По словам Бута, все держалось в тайне до последнего момента. Покидая тюрьму, он не захватил с собой личные вещи, включая самые ценные и самые важные для него – фотографии жены, дочери и мамы. А вот несколько последних номеров «Комсомольской правды» он положил в карман. «Любимую» газету он читал позже в аэропорту, когда ждал свой рейс домой.

Жена 14 лет боролась за его освобождение Фото: Алла Бут

Помимо чтения газет в тюрьме Бут читал и книги, медитировал и не терял оптимизма. Даже заставлял себя смеяться.

- Я свой день начинал с того, что просыпался и дико смеялся. Истерически. Сначала это очень тяжело, тяжело заставить себя смеяться в такой ситуации, ...потом ты согреваешься и гормональная система (приходит в норму), из-за чего ты не можешь быть в депрессии, - сказал он.

Самое тяжелое во время заключения в США — это отсутствие возможности контактировать с родными. Звонить семье ему позволяли раз в месяц.

После возвращения на Россию ему придется долго восстанавливать свое здоровье, которое он подорвал за эти годы. В том числе лечить зубы.

Западная пресса прозвала Виктора Бута «оружейным бароном». Бизнесмена обвинили в торговле оружием, но по словам россиянина, судья не признавала его вины.

- На суде даже судья сказала, «что извините, я ничего не видела на этом процессе, что вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен, и многие бизнесмены делают то же самое, ничего нелегального он не делал», - вспоминает Виктор.

Во время судебного процесса он отказался от сделки - 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения за признание вины. В итоге получил 25 лет лишения свободы.

Виктора Бута отпустили в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Фото: ФСБ

Еще одно из главных заявлений бывшего заключенного – поддержка специальной военной операции на Украине. Бут и сам готов пойти добровольцем в зону СВО. Все происходящее на Западе бизнесмен считает самоубийством цивилизации.

- То, что происходит на Западе - это просто самоубийство цивилизации. Если это самоубийство не будет предотвращено хотя бы вот на территории незападного мира, не того мира, который контролируется англосаксами, то вся планета совершит самоубийство. Понимаете. И это идет, наверное, по всем направлениям, это и наркотики, это и... ЛГБТ", - отметил Бут в интервью.

Напомним, Виктор Бут провел в одной из самых строгих тюрем США 14 лет. Он должен был провести там всего 25 лет. Задержали бизнесмена в 2008 году в Таиланде по запросу американских спецслужб. Бизнесмену вменяли торговлю оружием.

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