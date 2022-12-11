Кикбоксер Игорь Мамонтов избил сотрудницу бара на Невском проспекте в Петербурге

Пострадавшую пришлось госпитализировать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшая ночка оказалась богатой на «звездные» драки в клубах. Пока в заведении на Московском проспекте били и грабили шоумена Стаса Барецкого, в баре на Невском проспекте махал кулаками известный спортсмен. Как сообщил «Комсомолке» источник, это был кикбоксер, чемпион мира Игорь Мамонтов.

Уже не трезвый к утру спортсмен разругался с работниками заведения и пустил в ход свои натренированные руки и травматический пистолет. В сторону одной из сотрудниц даже полетели выстрелы, но к счастью, не задели ее. Впрочем, кикбоксер вышел из себя из-за неудачной стрельбы и избил девушку сам. Несчастную пришлось увезти в больницу с разбитым лицом. Удары достались и еще одному работнику бара.

- Виновник конфликта был очень пьян, пистолет у него изъяли. Выясняются все обстоятельства случившегося, - уточнил источник.

Как только по факту стрельбы и избиения завершится проверка, судьбу Мамонтова решат правоохранители.

История помнит еще один некрасивый бойцовский выход кикбоксера. В 2017 году Мамонтов избил отдыхающих подмосковного пансионата - мужчина присоединился к своему агрессивному приятелю, который первым начал бить незнакомую женщину из чужой компании. Вечер закончился тем, что Мамонтов с другом напали на полицейских и разгромили участок, в который их привезли.