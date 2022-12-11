В «Школе журналистики «КП» прошло первое занятие

Те из ребят, кто закончит «Школу журналистики «КП» получат льготы при поступлении в СПбГУП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что нужно, чтобы стать успешным журналистом? Умение писать, широкий кругозор, теоретические знания, щепотка таланта и, конечно, реальный опыт работы. Но где его взять тем, кто еще учится в школе и только выбирает профессию? Будущим абитуриентам повезло - у них есть возможность поступить в «Школу журналистики «КП».

В декабре «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов объявили уже третий набор в «Школу журналистики». Масштабный проект рассчитан на учеников 11-х классов, интересующихся журналистикой и смежными дисциплинами.

«Школа журналистики «КП» - масштабный проект для учеников 11-х классов, организованный «Комсомолкой». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

45 счастливчиков в течение ближайших месяцев будут получать навыки, необходимые современному работнику СМИ, на базе одного из лучших гуманитарных университетов страны и крупного издания с многолетней историей. Теоретические занятия пройдут в стенах СПбГУП, практические - в редакции «Комсомолки» на Петроградской стороне, в том числе на радиостудии.

В ХРАМЕ ЗНАНИЙ

Ознакомительное занятие прошло 10 декабря в Университете профсоюзов. Это прославленный и авторитетный многопрофильный научно-образовательный центр, один из самых современных учебных заведений в гуманитарной сфере не только в Петербурге, но и во всей стране. Там готовят высококлассных профессионалов, формируют и воспитывают разносторонних личностей и развивают творческий потенциал каждого студента. Из стен СПбГУП вышло немало успешных людей, а диплом об окончании этого вуза сильно повышает востребованность на современном рынке труда.

Ученикам провели увлекательную экскурсию по Университету профсоюзов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сначала будущим журналистам провели увлекательную экскурсию по университету. В здании вуза расположились пять факультетов: культуры, искусств, экономический, юридический и конфликтологии. Для каждого из них предусмотрены лектории, залы и кабинеты с современным оборудованием и прочим необходимым для успешного обучения.

Гостей впечатлила большая Научная библиотека имени Даниила Гранина. Храм знаний общей площадью 1715 квадратных метров с читальным залом на 450 мест является одним из крупнейших среди вузовских библиотек Северо-Запада.

Помимо этого в университете есть тренажерный зал, места для отдыха с удобными креслами, лежаками и водоемом, несколько буфетов и кафе, а также «Желтая подводная лодка» - центр информационных технологий, оформленный в стиле любимой группы ректора Александра Запесоцкого The Beatles.

Информационный центр университета оформлен в стиле любимой группы ректора Александра Запесоцкого The Beatles. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРАКТИКА - ЗАЛОГ УСПЕХА

После экскурсии пришло время первой лекции-диалога с генеральным директором и главным редактором медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ириной Жегловой, а также руководителем креативного отдела Аленой Чичигиной.

- Главное, что стоит понять будущему журналисту, - чем раньше вы начнете практиковаться, тем выше шанс на дальнейший успех, - сказала Ирина Жеглова. - Вести блог, создавать контент в социальных сетях, пробовать писать большие сочинения или даже книги - все это поможет набить руку и понять, как надо работать с текстом и информацией. Именно реальные навыки станут вашим главным преимуществом в будущем трудоустройстве и карьере. Сейчас многие хотят открыть свое СМИ или стать топовым блогером, но для этого надо получить достойное образование, много трудиться и писать, писать, писать.

На первом занятии ребята пообщались с генеральным директором и главным редактором медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ириной Жегловой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ходе неформального общения ребятам рассказали о медиагруппе «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», особенностях работы издания и секретах его популярности. Ученикам школы объяснили, как работает редакция, откуда берутся новости, как и для чего создается газета, как устроена радиостудия. Будущие студенты активно участвовали в разговоре и задавали интересные вопросы - например, зачем в наши дни печатать газету, кого из конкурентов редакция уважает и за что.

- О «Школе журналистики «КП» я узнала случайно, - рассказала одна из учениц Варвара Савкина. - Я увидела новость об этом проекте и подала заявку. Уже позднее я подробно изучила информацию, и меня действительно заинтересовала журналистика. Работники этой профессии всегда первые на месте событий, они живут невероятно насыщенной жизнью - это меня привлекло.

Варвара Савкина рассказала о том, как стала участницей школы журналиста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Занятия в «Школе журналистики «КП» продлятся до июня 2023 года. Те ребята, кто пройдет путь до конца, получат сертификат. Документ даст льготы при поступлении в СПбГУП и увеличит шансы стать студентом вуза, конкурс в котором в прошлую приемную кампанию достиг 79 человек на место.

Будущие студенты активно участвовали в разговоре и задавали интересные вопросы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОСЛОВНО

Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, академик:

- В СПбГУП огромный конкурс, но это не отменяет проблем профессиональной ориентации. Далеко не всегда абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ, поступающие на журналистику, реально могут стать журналистами. Нам важно, чтобы 11-классники посмотрели на будущую профессию изнутри еще до поступления. Ведь одно дело слышать, что есть такая интересная профессия, и совсем другое провести какое-то время в одном из лучших изданий в стране.

Медиахолдинг «КП» - лидер отечественной журналистики. Он объединяет газету, сайт, радио, соцсети, причем все это на высоком уровне. При этом в «Комсомолке» правильно сочетаются работа в интересах массовой аудитории, забота о коллективе и коммерческая сторона, что делает ее успешной. Я и сам сотрудничаю с «КП» больше четверти века.

Рассчитываю, что после «Школы журналистики» к нам придут более подготовленные абитуриенты. Нам не все равно, кого учить и в кого вкладывать свои усилия. Благодаря проекту у талантливых, трудолюбивых и дисциплинированных школьников будет блестящее будущее.