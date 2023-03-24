«Главное, чтобы проект был реализован»

Улица Кузбасской дивизии. Фото: ООО «СДМ Проект».

ООО «СДМ Проект» - один из ведущих игроков на рынке проектирования дорог и мостов в регионе. Над чем сейчас работает компания - читайте в нашем материале!

С ИСТОРИЧЕСКИМ РАЗМАХОМ

ООО «СДМ Проект», например, хорошо известен тем, что его специалисты проектировали Троицкий (Советский) мост, который соединяет Псковский Кремль с городским районом Запсковье. Техническое движение по переправе, напомним, запустили в конце 2022 года.

- Вы знаете, самое главное для нас, проектировщиков, это видеть результаты своей работы в реальной жизни, а не только на бумаге или в программе на компьютере. Троицкий мост, как и многие другие наши проекты, служит в этом плане хорошим примером, - улыбается директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова.

Елена Трошкова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, этот мост-красавец - этап уже пройденный, там остаются только сезонные работы, отделка. Одна из ключевых задач сейчас - завершить проект нового Ольгинского моста через реку Великая. И эта работа, по словам Елены Трошковой, вышла на финишную прямую.

- Объект сложный, скрывать не буду, - пожимает плечами руководитель компании. - Этот мост находится в самом центре города и стоит впритирку к историческим зданиям: с одной стороны крепостная стена, охранный объект, а с другой - Дом купца Батова, который фактически вписан в существующий мост... Наша задача - сделать такой проект, чтобы нивелировать влияние на объекты культурного наследия. И я считаю, мы достойно справились с этим.

Новый мост будет четырехполосным, предполагаются пешеходные и велодорожки. Однако оценят переправу не только автомобилисты, пешеходы и велолюбители. Предусмотрены, если можно так сказать, и другие «бонусы».

- Мы планируем расчистить русло реки. Проход нужно освободить для того, чтобы избежать подтоплений Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Сейчас, к сожалению, его периодически подтапливает, а происходит это именно из-за несовершенства конструкции старого Ольгинского моста, - отмечает Елена Трошкова.

Есть и эстетическая сторона вопроса. Да, новый мост по своему внешнему виду будет напоминать уже существующий (есть еще проект 1905 года, но восстанавливать первоначальный вид не планируется), однако разница, как говорится, будет налицо. Переправу построят по всем современным правилам и нормативам. А они за полвека шагнули далеко вперед.

- Состояние нынешнего моста - яма на яме, - присоединяется к разговору главный инженер проекта Андрей Грибов. - При этом простым ямочным ремонтом здесь не обойтись, потому что уже разрушается верхняя часть железобетонного мостового полотна. Сколько ни асфальтируй, никого толку от этого не будет. С годами все это превратилось в большой снежный ком, поэтому и возникла необходимость в полной реконструкции.

Ольгинский мост. Фото: Артем КИЛЬКИН

СВОБОДА МАНЕВРА

Конечно, в работе ООО «СДМ Проект» не только Ольгинский мост. Специалисты компании спроектировали не один десяток объектов не только в Пскове, но и в других регионах России - Петербурге, Волгограде, Новгородской области... Сейчас в работе у ООО «СДМ Проект» около 10 различных мостов, при этом еще 2 больших проекта касаются улично-дорожной сети.

- Загрузка хорошая. Работаем, - лаконично констатирует Елена Трошкова.

Важно отметить, что добиваться успеха в этой работе компании помогает внедрение инновационных технологий. Одно из новых достижений - создание лаборатории для проведения комплексного исследования свойств грунтов. Вместе с хорошо развитым геологическим направлением (ООО «СДМ Проект» может гордиться и этим!) лаборатория позволяет компании замкнуть на себе весь производственный цикл.

- Мы стремимся к тому, чтобы выполнять весь комплекс работ исключительно своими силами - от изысканий до самого окончания проекта, - объясняет директор ООО «СДМ Проект». - Своя лаборатория сделает нас более гибкими, что ли. Вот представьте, нам не хватает каких-то данных. Мы отправляем машину, бурим, забираем пробу, делаем анализ - и все, получаем готовый результат. А так, пришел кто-то со стороны, по договору сделал, отчитался, а все остальное, видите ли, контрактом не предусмотрено. Наша цель - получить свободу маневра.

Что касается геологии, то развитие этого направления Елена Трошкова считает чрезвычайно важным.

- Почему? Ну... дело в том, что ты можешь быть семи пядей во лбу проектировщиком, но, если изыскания проведены неправильно, то проект окажется нереализуемым. А для нас, повторюсь, именно это является основным в нашей работе - чтобы у нее были осязаемые результаты, - подчеркивает руководитель.

Троицкий (Советский) мост. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО»

Хорошо знают в компании и о том, что такое BIM-технологии. Так, ООО «СДМ Проект» одним из первых в регионе выполнил проект капитального ремонта улицы в BIM (речь идет об улице Германа). Причем не частично, а «от» и «до».

Что же такое - этот BIM?

- Многие ошибочно думают, что BIM - это 3D-модель, визуальный образ той или иной постройки. На самом же деле основная задача BIM - предоставить максимально полную информацию об объекте строительства, от момента проектирования до демонтажа. Причем эту информацию видят не только строители, но и заказчики работ, - говорит Елена Трошкова.

- С помощью BIM можно детализировать все конструкции. Например, мы выделяем в программе тот или иной элемент и сразу видим все его характеристики и параметры, - дополняет главный инженер проекта Галина Мышинская. - А самое главное - BIM помогает определить конфликтные точки, условно говоря, чтобы одна труба в другую не врезалась. Это очень удобно.

По словам Елены Трошковой, в компании есть отдельный специалист, который отвечает за развитие этого направления.

- Да, мы еще учимся, бывает непросто, но в конечном итоге, я уверена, BIM-технологии пойдут во благо. Тем более, напомню, их применение является не прихотью, а обязанностью, установленной в законе, - резюмирует директор ООО «СДМ Проект».

За BIM проектированием будущее. Фото: ООО «СДМ Проект».

НА ЗАМЕТКУ

ООО «СДМ Проект» выполняет проекты и по благоустройству территорий. Например, запроектировано благоустройство зеленого сквера в рамках реконструкции улицы Кузбасской дивизии. В планах - привести в порядок Красноармейскую набережную.

- Территория будет делиться на зоны отдыха для разных возрастных категорий, предусмотрены тротуары, велосипедные дорожки, малые архитектурные формы, возможно, будут фонтаны. «Сейчас мы находимся на стадии предпроектных решений», -сообщила главный инженер проекта Галина Мышинская.

КСТАТИ

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса планируется завершить до конца года. Проект выполнялся ООО «СДМ Проект», заказчиком работ является Управление Городского Хозяйство Администрации города Пскова.

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