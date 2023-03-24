В Петербурге прошла конференция, посвященная проблемам монументального искусства. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Северная столица - это место, где жили и творили десятки художников с мировым именем. Их полотна украшают залы музеев, а искусствоведы продолжают разбирать глубину и смысл их произведений. Этой весной важным событием в культурной жизни Петербурга стала международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы монументального искусства».

Мероприятие прошло 17 марта 2023 года в главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Его организатором стала кафедра монументального искусства вуза.

Центральной темой стал юбилей сразу трех выдающихся деятелей отечественного искусства – Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926) и Аркадия Андреевича Пластова (1893-1972). Специалисты из разных стран обсуждали значимость гражданственного содержания творчества художника на примере монументальных и станковых произведений на тему исторической судьбы своей Родины.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На пленарном заседании и секции «Образы Отечества в творчестве В.И.Сурикова, В.М.Васнецова и А.А.Пластова» эксперты из Петербурга и Москвы показали связь между замыслами и работой художников прошлого с современными творцами в монументальном жанре. Искусствоведы раскрыли содержание героических и трагедийных образов, созданных в прошлом, и показали их актуальность в наше время. Эксперты подчеркнули, что творчество Василия Сурикова, Виктора Васнецова и Аркадия Пластова должны стать ориентиром для молодого поколения художников. В это же время на других секциях разбирали вопросы синтеза искусств, педагогики и методики преподавания в монументальной живописи.

Ярким моментом первого дня конференции стало открытие международной выставки-конкурса «Творческая весна. Героям России». По традиции в ней участвовали как профессионалы, так и молодые художники. Экспозиция была посвящена всем защитникам нашего Отечества. В нее вошли сюжетные живописные и графические произведения на военную тематику, портреты, работы, связанные с жанром военного натюрморта, а также образы России в пейзажных полотнах.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Второй день мероприятия прошел на площадке «Точка кипения - ПромТехДизайн». Он начался с секции «Традиции и новации в монументальном искусстве». Со своими докладами выступили гости из Санкт-Петербурга, Москвы и Волгограда. Второй частью программы стал круглый стол «Монументалисты России. Монументальная живопись в эпоху перемен». На нем в формате видеоконференции в программе «Zoom» участники обменялись опытом с педагогами и выпускниками художественных вузов городов Урала и Сибири. Круглый стол завершили доклады, посвященные актуальным вопросам теории и практики монументального искусства в Санкт-Петербурге, а также реставрационным проектам с участием художников-монументалистов.

Организатор и автор идеи конференции, кандидат искусствоведения заведующая кафедрой монументального искусства СПбГУПТД Дарья Антипина отметила, что на творцов монументальных жанров лежит большая ответственность. Оправдать это доверие им поможет следование традициям мастеров прошлого.