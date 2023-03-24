СберСтрахование жизни увеличила петербуржцам выплаты по больничным. Фото: freepik.com.

СберСтрахование жизни в 2022 году урегулировала 600 страховых событий жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области по риску временной нетрудоспособности. За год компания выплатила 50 млн рублей — на 17% больше, чем в 2021 году. В итоге средняя выплата петербуржцам составила 84,3 тыс. рублей, что выше размера выплаты по стране (74 тыс. рублей).

Страхование от риска временной нетрудоспособности можно оформить на случай болезни, несчастного случая или ухода за больным членом семьи. Защита позволяет получать выплаты за каждый день официального больничного. Страхование доступно заёмщикам по кредитам и владельцам кредитных карт Сбера. Оформить страховку можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении банка.

Наибольший объем выплат в денежном выражении за январь-декабрь 2022 года получили жители Санкт-Петербурга — 30 млн рублей. Клиенты из Ленинградской области — 20,6 млн рублей. При этом средняя выплата жителям области по больничным оказалась выше и составила 88,2 тыс. рублей против 81,8 тыс. рублей в Северной столице.

Чаще всего петербуржцы обращались за выплатами по причине болезни. В частности, страховая компания перечислила клиенту 244 тыс. рублей в связи с заболеванием. Аналогичную сумму получил житель Санкт-Петербурга по причине травмы в быту. Оба клиента являются заёмщиками потребительского кредита Сбера. Например, 25 тыс. рублей получил петербуржец (владелец кредитной карты Сбера) по причине ухода за членом семьи.

СберСтрахование жизни всегда выполняет свои обязательства и платит деньги, если наступают неблагоприятные события, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях.

Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900. Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни. Реклама.