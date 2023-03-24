SUNLIGHT признан любимым брендом россиян

SUNLIGHT победил в номинации «Современные легендарные бренды». Фото: SUNLIGHT.

SUNLIGHT стал победителем народного голосования медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Современные легендарные бренды».

Итоги проекта «50 легендарных брендов» были озвучены на торжественной церемонии в московском кинотеатре «Иллюзион». Народное голосование проходило онлайн с сентября до конца января, по итогам около 5 млн голосов получили участники проекта.

SUNLIGHT победил в номинации «Современные легендарные бренды». В этом списке представлены компании, основанные после 1991 года. В голосовании приняли участие почти 5 млн человек. За SUNLIGHT проголосовало около 68 000 человек.

Бренд SUNLIGHT представлен на ювелирном рынке с 1995 года. В компании уделяется особое внимание развитию и поддержке российского ювелирного дела, сейчас 90% ассортимента сети составляют изделия российского производства. Все это время компания видит, как меняется клиент и как меняется потребительское поведение, и старается соответствовать ожиданиям. В последние годы активно развиваются онлайн-площадки SUNLIGHT, мобильное приложение признано №1 в России по популярности среди ювелирных приложений, регулярно запускаются новые продукты и сервисы: к примеру, в ближайшее время на цифровой платформе внутри мобильного приложения состоится запуск сервиса знакомств.

Проект «50 легендарных брендов» проводится с 2019 года. SUNLIGHT был номинирован впервые.

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