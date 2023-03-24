Группа «ФосАгро» ещё на 15% проиндексирует заработные платы всем сотрудникам. Фото предоставлено: ВФ АО «Апатит».

В марте тает снег, а зарплаты… Растут! Такую позицию заняла группа «ФосАгро». В компании, начиная с апреля, на 15% проиндексируют заработные платы сотрудников всех предприятий. Такое решение было принято Правлением компании, благодаря активному росту показателей, производительности предприятий и, конечно же, объёмов выпуска агрохимической продукции. В общем, показатели и эффективность бизнес-процессов растут, значит необходимо и дополнительное поощрение сотрудников.

ЧЕСТНЫЙ ТРУД — ЧЕСТНАЯ ОПЛАТА

Помимо зарплаты, на предприятиях компании действует и гибкая система премирования. Все честно! Выполнил или перевыполнил план — заработал больше денег. Также ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам — Дню Химика и Дню Горняка.

На всех предприятиях «ФосАгро» заключены коллективные договоры с определенным перечнем льгот и социальных гарантий всем работникам. Каждый сотрудник в полной мере обеспечен медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования. А ещё реализуются программы оздоровления и летнего отдыха как для сотрудников, так и для их детей. В компании также высоко востребована корпоративная жилищная программа. Показательно, что коллективный договор Волховского комплекса «ФосАгро» признан лучшим среди коллективных договоров организаций внебюджетной сферы Ленинградской области.

САМОЕ ЦЕННОЕ — КАДРЫ

– У нас на предприятиях группы «ФосАгро» работают более 22 тысяч человек. И каждый из них вносит важный вклад в последовательный рост производственных результатов и национальную продовольственную безопасность, — отметил генеральный директор, председатель Правления ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Мы считаем наших сотрудников главной ценностью компании, и потому создаем комфортные и безопасные условия труда, гарантируем конкурентную и достойную заработную плату.

По итогам прошлого года средняя зарплата персонала ФосАгро выросла на 10%, а в 2022 — еще на 22%.

Реклама. АО «Апатит». LjN8KRGLZ