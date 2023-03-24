Семь гектаров территории бывшего завода «Самсон» отдадут под парк

Территорию бывшего завода «Самсон» в Петербурге облагородят и отдадут под парк.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В администрации Московского района рассказали spb.kp.ru о возможном будущем бывшего мясоперерабатывающего завода «Самсон». В этом году город продолжит приводить в порядок его территорию. Вернее, часть территории, поскольку сохранившиеся корпуса находятся в частной собственности и сдаются в аренду.
Известно, что на территории бывшего предприятия должны появиться две школы, три детских сада и поликлиника. Один детский сад построен и начал работать в прошлом году. Началось строительство школы, его завершат в 2025-м.
Сохранившиеся корпуса завода сейчас в частной собственности и сдаются в аренду.
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Сроки строительства двух детских садов и школы будут определены позже, - отметили в администрации Московского района. Проект поликлиники должны подготовить в этом году, а потом приступить к работам.
Часть участка площадью более чем в семь гектаров (это примерно десять футбольных полей) включат в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. В будущем там планируется разбить парк – такие идеи учтены в Генплане города.
Кроме того, в будущем на «Самсоне» планируется возвести некий спортивный объект. Правда, его назначение, а тем более внешний вид остается предметом фантазий.
Еще на территории завода скоро должны убрать незаконную свалку.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сейчас перед властями стоит более актуальная задача – ликвидировать несанкционированную свалку на территории «Самсона».
- В 2020 году в рамках выделенного финансирования проводилась очистка территории, прилегающей к Дизельному проезду. В 2022 году начались работы в районе дома 13 по Московскому шоссе, которые будут завершены в 2023 году, - подчеркнули в администрации района.
Ранее корреспонденты «Комсомольской правды в Петербурге» прогулялись по территории комбината и рассказали, как выглядят сейчас заброшенные цеха.
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