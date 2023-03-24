Петербургские ученые разработали компонент для первого отечественного водородного двигателя. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Российская наука не стоит на месте. При этом в авангарде многих передовых разработок стоят светлые умы из Петербурга. Например, ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов имени Александра Меоса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали технологию создания газодиффузионных слоев для первых в России водородных топливных элементов (водородных двигателей) на базе отечественного сырья. Такие слои необходимы для токосъема, подвода исходных реагентов и отвода продуктов реакции. Обычно их изготавливают из пористых структур - углеродной бумаги или углеродной ткани.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Чтобы создать новый материал нужно вдвое меньше стадий производства чем для зарубежных аналогов. Это делает его выгодным и привлекательным для нашего и мирового рынка. Новая технология решает проблему дефицита комплектующих для топливных элементов в стране.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Водородные двигатели используют в множестве сфер. Среди них: авиастроение, космические аппараты, транспорт, системы аварийного энергоснабжения. При этом, сегодня в России их почти не собирают из-за нехватки деталей. Такая ситуация и породила спрос на отечественные технологии и материалы. Теперь, благодаря открытию петербургских ученых, выпуск двигателей можно продолжить.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Для создания газодиффузионных слоев мы используем специальный углеродный волокнистый материал и обрабатываем его гидрофобизирующими добавками, то есть придаем материалу водоотталкивающие свойства, чтобы избежать «затопления» источника тока, - объяснил один из авторов разработки, ассистент кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов имени Александра Меоса СПбГУПТД Вадим Марценюк. - Затем подвергаем его нескольким стадиям термообработки, после чего на материале образуется равномерное гидрофобное и хемостойкое покрытие. При этом за счет структуры самого углеродного материала сохраняются высокие показатели пористости для подвода реагентов (водород и кислород) и отвода продуктов реакции (вода), а также электропроводности и теплопроводности для высокого КПД и отвода тепла. Нам удалось добиться того, чтобы все эти свойства отвечали высоким стандартам, предъявляемым к подобным разработкам, и по своему качеству не уступают зарубежным аналогам.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Прямо сейчас экспериментальные образцы нового материала проходят испытания на стендовых установках водородных топливных элементов. Благодаря гранту Фонда содействия инновациям исследователи планируют запуск собственного производства газодиффузионных слоев и внедрение их на отечественных предприятиях.