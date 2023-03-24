Федор Конюхов и Иван Меняйло отправились ставить два мировых рекорда по полету на шаре. Фото: Борис Вахмистров.

Земля, до свидания! 24 марта легендарный путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло начали свой трансконтинентальный перелет на тепловом воздушном шаре ФосАгро. Уникальная экспедиция стартовала в 5 часов 15 минут с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. Спустя первые семь часов полета аэростат вышел на высоту 800 метров и приблизился к траверзу Оленегорска.

- Настроение отличное, - сообщает Иван Меняйло. - Первый и один из самых сложных и ответственных этапов - запуск аэростата при максимальной загрузке - прошел успешно. Погода оправдала ожидания.

Сейчас пара смельчаков планирует установить новый мировой рекорд по продолжительности полета (напомним, действующий рекорд - 55 часов 10 минут).

- Мы сейчас пересекаем Кольский полуостров курсом на северо-восток, - рассказывает Федор Конюхов. - Под нами красивая северная природа, до горизонта заснеженные просторы. Я люблю Хибины. В далёком 1987 году тренировался здесь перед походом на Северный полюс на лыжах.

Чтобы установить сразу два мировых рекорда - на дальность и длительность полета - пилоты пролетят около 60 часов и преодолеют расстояние 2 500 тысяч км. Это на 140 километров больше, чем действующий рекорд.

- Задачи перед нами амбициозные, - заявил Федор Конюхов. - Но уверен, что с поддержкой наших друзей из ФосАгро нам будет все по силам. Свою экспедицию мы посвящаем движению «ДРОЗД - Детям России образование, здоровье и духовность», которое в этом году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь.

Федор Конюхов и Иван Меняйло. Фото: Валентин Жиганов.

Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар ФосАгро с объемом оболочки 12 тысяч кубометров. Получившийся исполин стал самым большим из созданных в России за всю историю отечественного воздухоплавания.

- Многочисленные спортивные рекорды Федора Конюхова, в том числе вошедшие в книгу рекордов Гиннесса, являются национальным достоянием, - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Они привлекают внимание всего мира к России, знакомят с ее уникальным природным и человеческим потенциалом. Но что еще более важно - задают молодежи правильный жизненный ориентир, становятся настоящей путеводной звездой.

Федор Конюхов и Иван Меняйло не случайно выбрали стартовой площадкой экспедиции Кировск. Именно здесь зародилось всероссийское движение «ДРОЗД». Его отцом-основателем был вице-президент Российского Союза химиков, мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный тренер России Андрей Гурьев. Суть проекта - гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризация здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание, а также интеллектуальное развитие детей.

Накануне старта экспедиции воспитанники центра «ДРОЗД-Хибины» участвовали в торжественном открытии художественной выставки Федора Конюхова «Мой путь», а также встретились с путешественником лично. Кроме того, юные ДРОЗДята из Кировска пришли проводить Федора Конюхова в рекордный перелет. Они пожелали знаменитому путешественнику чистого неба и попутного ветра, преодоления всех трудностей и мягкой посадки.

ДРОЗДята из Кировска пришли проводить Федора Конюхова в рекордный перелет. Фото: Валентин Жигунов.

- Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд - кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного, - заметил Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Но важнее всего, что все эти цели - не для галочки, а во имя науки. Настоящий научный патриотизм. Свой новый мировой рекорд Федор Филиппович планирует посвятить детям. Тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку. Желаю пилотам Федору Конюхову и Ивану Меняйло попутного ветра и отличной погоды. Пусть цели экспедиции будут достигнуты. Вперед, на рекорд!

Фото: Валентин Жиганов.

Кроме того, весь полет следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.