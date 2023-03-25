«Он до сих пор продолжает работать»: Зоозащитники подали жалобу на ветеринара, который выбросил пса Цезаря в мусорку после усыпления

Сейчас у Цезаря уже есть новый дом ФОТО: vk.com/priut_polanka

"Пес, который выжил" - так в шутку называют петербургскую собаку по кличке Цезарь, которая буквально вернулся с того света. "КП-Петербург" уже писала о том, как его нашли в декабре на улице полуживым и отдали волонтерам. Те выяснили, что у овчарки есть хозяин, но он уверял, что собаку усыпили днем ранее.

Как выяснили тогда зоозащитники, усыпить Цезаря пытался ветеринар, который, как они предполагают, известен в городе якобы своими живодерскими наклонностями. Эвтаназию животным он якобы проводит с помощью яда, потом обещает хозяевам кремировать питомцев, но просто выбрасывает в мусор.

После этой истории с "воскресшим" псом зоозащитники забили тревогу, отправляя письма в прокуратуру. Сам ветеринар в это время, как они считают, продолжал якобы активно продвигать свои услуги, в том числе рассылая настойчивые предложения о кремации волонтерам разных городских приютов, спасающих животных.

- Мы писали в прокуратуру, но привлечь его не за что. В том, что он делает, нет состава преступления. Он действительно ветеринар и имеет право предоставлять подобные услуги. Так что никто его пока не ищет, да и искать-то не нужно, его объявления есть везде, - рассказала "КП-Петербург" директор приюта "Полянка", где спасали Цезаря.

Тем не менее, волонтеры продолжают настаивать, что мужчину нужно наказать. К ним присоединилась и одна российская экологическая партия.

- В действиях ветеринара усматриваются признаки нарушения запрета на жестокое обращение с животными, а также ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Усыпление животных на дому или в клинике проводится исключительно по весомым медицинским показаниям. В противном случае ветврачи предлагают лечение. Мы призываем предпринять быстрые и решительные действия, чтобы обезопасить животных от такой жестокости, - считают в партии.

Закончится ли в этот раз история возбуждением уголовного дела - неизвестно. Зато известно, что Цезарь, который выжил и вывел зоозащитников на след горе-ветеринара, обрел новый дом, где живет в заботе и ласке.

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