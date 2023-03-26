Мокрый снег и дожди будут идти всю неделю в Петербурге

Осадки в виде снега и дождя прогнозируют на всю неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первый месяц весны в Петербурге подходит к концу, но зима не хочет покидать Северную столицу. Почти всю следующую неделю в городе будет идти мокрый снег. Но температура воздуха останется плюсовой.

- В понедельник, 27 марта, ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов. В некоторых местах потеплеет до плюс 7, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 28 марта пройдет снег, а днем будет уже дождь. При этом воздух прогреется до восьми градусов. Пасмурная погода и мокрый снег с дождем ожидаются в Петербурге 29 марта, зато 30 марта ненастье сменится на солнце, но при этом будет всего до плюс 1 градуса.

По данным сервиса Gismeteo.ru, пятница станет единственным днем на неделе, когда осадков не предвидится. На следующих выходных ожидается потепление до плюс 6 градусов и небольшой снег с дождем.