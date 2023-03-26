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Происшествия26 марта 2023 8:37

Два рецидивиста во время застолья задушили петербуржца веревкой на глазах у его жены

Ссора между мужчинами произошла в коммунальной квартире
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции разбираются в происшествии

Сотрудники полиции разбираются в происшествии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителя Петроградского района Петербурга убили на глазах у жены. Приятный вечер с алкоголем закончился трагедией. Все произошло в субботу, 25 марта. Во время застолья между тремя мужчинами началась ссора.

- В пятикомнатной коммуналке на Большой Пушкарской улице двое ранее судимых 43-летних мужчин принялись душить веревкой другого 43-летнего участника застолья. Все это видела жена погибшего. Один из злоумышленников скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О случившемся в полицию сообщила жена умершего петербуржца. Ее и одного из подозреваемых доставили в отдел МВД. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут еще одного участника конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ