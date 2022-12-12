«Снега намело, едем 30 км/час»: утром понедельника Петербург встал в 9-балльных пробках

Видимость а дорогах резко упала. Фото: vk.com/spb_today

Не с кофе началось утро у автомобилистов Петербурга. Сильный ветер и снег на дорогах привели к тому, что почти весь город встал в пробках. На 8:45 сервис Яндекс.Карты оценивал затруднения в девять балов из десяти. Но, судя по комментариям водителей в соцсетях, и до «десяточки» недалеко.

- Дороги заметены снегом. На Московском проспекте сейчас средняя скорость движения составляет 30 км/час, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом другие участники движения справедливо отмечают, что трудности создает не столько толщина снега на дорогах, которого не слишком много - сугробы есть только у обочин, столько сама метель. Из-за нее сильно ухудшилась видимость.

Метель привела к 9-балльным пробкам. Фото: Яндекс.Карты.

По городу уже произошли десятки ДТП, вся онлайн-карта равномерно покрыта значками аварий.

- Прибавить к этому чудаков на букву «м», которые из ряда в ряд «прыгают», поворотники не включают, вот и получится 10 балов пробки, - отмечают водители.

Тех, кто решил поберечь свою машину и поехать на работу на такси, поджидал сюрприз: цены взлетели в три раза. Поэтому горожане штурмуют общественный транспорт и ныряют в метро.

Судя по прогнозам синоптиков, погода будет испытывать Петербург на прочность весь сегодняшний день. Пока что обещают лишь усиление снега. Метель прекратится только во вторник.