Последствия метели в Санкт-Петербурге 12 декабря 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Циклон "Биргит" разбушевался в Санкт-Петербурге не на шутку. 12 декабря 2022 года город накрыла сильная метель с порывами ветра до 15-20 метров в секунду и с бесконечным снегом. Северная столица уже превратилась в огромный сугроб, по которому не пройти, не проехать, да и самолетам тоже приземлиться трудно. Рассказываем последствия метели в Санкт-Петербурге 12 декабря 2022 года.

В аэропорту Пулково много задержанных рейсов. Метель резко ухудшила видимость. Лайнеры кружат в небе над городом, не в состоянии сесть. На данный момент в Пулково задержаны порядка 20 рейсов.

- Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе воздушной гавани.

Дороги города и вовсе с утра сковали 9-балльные пробки. К полудню ситуация наладилась и загруженность дорог понизилась до 5 баллов. Однако к вечеру вновь ожидаются заторы.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в течение для в Петербурге ожидается до 10-15 сантиметров снега. Метели, заносы на дорогах будут только усиливаться. Сила ветра в городе достигает 12-15 метров в секунду, а в районе Невской губы и Финского залива все 20 метров в секунду. Из-за сильного ветра и метели в городе уже упали два дерева, один дорожный знак и были повреждены провода фонарей.