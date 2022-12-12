В SUNLIGHT Play набирает обороты конкурс для настоящих мужчин «Я легенда»

Конкурс продлится до 21 декабря. Фото: freepik.com.

Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT проводит конкурс «Я легенда» на базе мобильного приложения SUNLIGHT Play.

Для участия в конкурсе необходимо выложить видео с хэштегом #ялегенда, чтобы побороться за золото в следующих номинациях: «Главный спортсмен», «Постоянный исследователь», «Примерный семьянин». 30 участников получат сертификаты на 4 000 рублей, а победители, которые займут первые три места – мужской золотой браслет или мужскую золотую цепочку.

Самым первым участником конкурса стал Никита Нагорный, российский гимнаст, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года. Никита так же известен тем, что в своих социальных сетях активно популяризирует спорт, в особенности спортивную гимнастику. Специально для конкурса известный спортсмен записал видео, в котором рассказал о своем спортивном пути и достижениях в остальных сферах жизни.

SUNLIGHT подводит промежуточные итоги конкурса: более 1 000 выложенных видео, более 500 комментариев под видео участников, при этом ежедневно видео набирают полмиллиона просмотров. Конкурс продлится до 21 декабря.

Конкурс «Я легенда» стал третьим видеоконкурсом на базе видеоплатформы SUNLIGHT Play и пользуется повышенным интересом у мужской аудитории.

Видео победителей можно посмотреть по ссылке.