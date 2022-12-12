В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие первого шоу-рума AURUS

Фото предоставлено пресс-службой ГК АВТОДОМ.

12 декабря 2022 года состоялось официальное открытие первого шоу-рума AURUS в Санкт-Петербурге – AURUS АВТОДОМ Санкт-Петербург.

Дилерское соглашение между AURUS и ГК АВТОДОМ было подписано в марте 2022 года, тогда же компании озвучили планы по открытию шоу-рума в этом году. Новый дилерский центр позволит жителям культурной столицы познакомиться с автомобилями AURUS, выбрать индивидуальные опции, например, эксклюзивную отделку интерьера, цвета кузова, оформить предзаказы или пройти сервисное обслуживание, причем даже для бронированных версий автомобилей AURUS.

Современный одноэтажный дилерский центр российского автомобильного бренда класса люкс расположился в кластере АВТОДОМ по адресу Пулковское шоссе, д. 14. В шоу-руме площадью 200 кв.м. представлено два автомобиля AURUS: легендарные AURUS Senat и AURUS Komendant. Среди услуг дилерского центра продажи новых автомобилей, продажи AURUS с пробегом и сервисное обслуживание. Клиентам, как физическим, так и юридическим лицам, доступны автострахование и автокредитование. Сервисная зона оборудована высокотехнологичным оборудованием и двумя подъемниками, один из которых предназначен специально для бронированных лимузинов весом 6,3 тонн. К удобству посетителей просторная парковка и комфортная лаундж-зона.

«Сегодня мы открываем новый шоурум бренда совместно с нашими партнерами – ГК АВТОДОМ в Санкт-Петербурге, выполняя обозначенные ранее планы марки по развитию представленности в РФ. Северная столица – крайне важный для AURUS город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж AURUS, которые динамично развиваются с 2021 года. Благодарю компанию АВТОДОМ за уже проделанную работу, уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и крайне продуктивным!» – отметил генеральный директор AURUS Николай Ходосевич.

«Мы благодарны AURUS за доверие, высокую оценку нашей работы и выбор компании АВТОДОМ в качестве эксклюзивного партнера в Санкт-Петербурге. Проект AURUS АВТОДОМ Санкт-Петербург изначально был для нас очень важным направлением бизнеса, и мы приложили максимум усилий, чтобы открытие дилерского центра состоялось в этом году. У нас богатый опыт работы с сегментами премиум и люкс, и мы с уверенностью можем сказать, что обеспечим индивидуальный подход каждому клиенту. Локация АВТОДОМ Пулково отлично знакома владельцам автомобилей премиум-класса, и, я уверен, AURUS лаконично дополнит портфель представленных там брендов. Все новинки российского автомобильного бренда класса люкс, включая новый AURUS Komendant, скоро будут доступны для заказа нашим клиентам», – резюмировал Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОДОМ.

Справка о компании AURUS

AURUS — первый российский автомобильный бренд в категории люкс, который олицетворяет возрождение промышленного, инженерного и научно-технологического потенциала России.

Автомобили AURUS — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Отправной точкой начала создания автомобилей AURUS стала потребность в лимузине отечественного производства для Главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение Президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе единой модульной платформы. В настоящее время AURUS является официальным транспортным средством Президента России.

С мая 2021 г. автомобили AURUS производятся серийно на заводе AURUS в Елабуге, Татарстан.

Созданный лучшими российскими экспертами, AURUS обладает уникальными характеристиками, сочетая в себе сверхмощную силу, безукоризненный комфорт, непревзойденную защиту и благородный дизайн.

Являясь уникальным представителем автомобилей высшего класса, AURUS подчеркивает особый статус своего владельца и достоин возложенной на него уникальной миссии — быть Автомобилем России №1.

Более подробную информацию о бренде AURUS можно найти на сайте aurusmotors.com.

Справка о компании АВТОДОМ

Группа компаний АВТОДОМ основана 21 декабря 1992 года. На сегодняшний день – это динамично развивающийся автомобильный холдинг, один из крупнейших в России. Основная специализация – продажи и обслуживание автомобилей сегментов премиум и люкс. Портфель АВТОДОМ включает 11 автомобильных брендов: AURUS, Evolute, BMW, Audi, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, MINI, а также 3 бренда мотоциклов: KTM, Ducati и BMW Motorrad. Дилерские центры АВТОДОМ находятся в Москве, Санкт Петербурге и Краснодаре. АВТОДОМ постоянно развивается, строит новые дилерские предприятия и реорганизовывает инфраструктуру существующих дилерских центров.