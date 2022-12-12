«Петербургтеплоэнерго» будет вести обслуживание клиентов по новому адресу

Фото предоставлено пресс-службой компании «Петербургтеплоэнерго».

Компания «Петербургтеплоэнерго» переезжает в новый офис, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 266, литера О, бизнес-центр «Премьер Лига» (станция метро Московские ворота). Очное обслуживание потребителей в старом клиентском офисе будет осуществляться до 14 декабря включительно. С 15 декабря прием потребителей будет вестись в клиентском центре по новому адресу.

График работы остается прежним:

- с понедельника по четверг: с 08.30 до 19-00;

- пятница и предпраздничные дни: с 8-30 до 18-00 (без перерыва на обед)

Справки по тел. 334-50-69

Все официальные мероприятия по переезду служб и подразделений компании «Петербургтеплоэнерго» в новый офис будут осуществляться поэтапно, в плановом порядке, без отрыва от производства, и завершатся 21 декабря 2022 г.

Справка

ООО «Петербургтеплоэнерго» входит в группу компаний «Газпром теплоэнерго» и занимается поставкой тепла потребителям города Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия.

Общая протяжённость тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Петербургтеплоэнерго», превышает 1400 км, включая сети по Санкт-Петербургу (1080 км), Ленинградской области (90км), и республике Карелия (242 км). Компания обеспечивает теплом более 8000 зданий, реализуя комплексные программы модернизации систем теплоснабжения, что включает строительство новых или полную реконструкцию старых источников тепла, замену всех тепловых сетей, внедрение современных, энергоэффективных схем теплоснабжения.