Непрерывное движение электричек запустили между Павловском и Санкт-Петербургом

С 12 декабря 2022 года запущено тактовое движение пригородных поездов на направлении Витебский вокзал - Павловск. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Как петербуржцы добираются до работы в центре из отдаленных районов города? Автомобиль - это всегда риск встать в пробку утром, да и с нынешними ценами на бензин можно разориться. Поэтому все больше людей выбирают электропоезда.

Наблюдая увеличение пассажирского потока на участке Витебский вокзал - Павловск, АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно с Октябрьской железной дорогой и администрацией Санкт-Петербурга приняло решение. 12 декабря 2022 года запущено тактовое движение пригородных поездов на этом направлении. Теперь в утренние и вечерние часы пик пригородные поезда будут ходить каждые 10 минут.

В церемонии открытия по видеосвязи принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Сегодняшнее событие - это огромный подарок для города, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Это результат работы большого коллектива: РЖД, АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и других соратников. Несмотря на все трудности и сложности вам удалось это сделать - примите мои поздравления!

Большая востребованность электричек на этом направлении связана с активной застройкой Пушкинского района Санкт-Петербурга (Шушары, Славянка и другие). Местным жителям удобно именно на поездах добираться на работу и обратно. Кроме того, дворцы и парки Пушкина и Павловска традиционно привлекают много гостей, а сейчас, когда внутренний туризм очень популярен, спрос на поездки в эту сторону будет только расти.

Первые пассажиры уже успели ощутить удобство непрерывного движения поездов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- В ноябре мы отмечали 185-летие Царскосельской железной дороги - первой в России, - вспомнил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. - Движение до Павловска по ней было открыто уже через полгода с того дня - в мае 1838 года. Так что впереди у нас еще один юбилей. За два века темп жизни ускорился. Железная дорога перестала быть модным аттракционом и превратилась в повседневное средство передвижения. Сегодня невозможно представить современный мегаполис без быстрого, комфортного железнодорожного сообщения. В нем время ожидания транспорта - одно из важнейших значений. Именно поэтому сокращение интервалов движения пригородных поездов в утренние и вечерние часы значительно повысит привлекательность этого вида транспорта и снизит нагрузку на автомобильные дороги Петербурга.

По словам директора АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Артема Мирона, Витебское направление является одним из самых популярных среди жителей город Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Нововведение позволит повысить комфорт в пути и улучшить транспортную доступность Пушкинского района. Дело в том, что поездка на поезде от Витебского вокзала до Павловска занимает порядка 35 минут, что на 10 минут быстрее, чем на машине. Если же ехать на метро и общественном автотранспорте, то придется потратить около полутора часов, если не больше - все зависит от дорожной обстановки.

- Сегодня Витебское направление является одним из самых популярных среди жителей города, - рассказал директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Артем Мирон. - В сравнении с аналогичным периодом в этом году рост пассажиропотока вырос на 17%. На некоторых станциях людей особенно много. Станция «Шушары» стала первым сигналом о том, что нам необходимо работать над увеличением количества поездов на этом участке. Совместно с Октябрьской железной дорогой и правительством Петербурга мы своевременно среагировали на эти сигналы и реализовали данный проект.

Эксперты обещают, что после ввода тактового движения на участке Санкт-Петербург - Павловск пассажиропоток увеличится на 1,4 млн. человек ежегодно. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

По прогнозам экспертов, после ввода тактового движения на участке Санкт-Петербург - Павловск пассажиропоток вырастет на 1,4 млн человек в год.