Холод придет на неделю: Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал затяжное похолодание

Холодная погода задержится в Петербурге не неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и обещали синоптики, в Санкт-Петербург под конец марта пришла холодная погода. Причем, не просто холодая, а даже немного зимняя. Утром 27 марта 2023 года улицы города вновь покрылись снегом, а в предстоящую ночь ожидаются заморозки. Об этом петербуржцев предупреждал главный синоптик города Александр Колесов. Также он обещает, что эти холода затянутся на неделю точно.

- Погода этой недели будет очень неустойчивой, с отрицательными температурами ночью и слабоположительными днем. Самое неприятное это то, что много осадков в виде снега и дождя. А похолодание придет на неделю, - отметил Колесов.

Так, 27 марта температура воздуха после холодной ночи снова поднимется выше нуля градусов. Но вечером снова пойдет снег, поэтому белое покрывало сохранится еще на какое-то время.

28 и 29 марта Петербург снова окажется под влиянием южного циклона. Это значит что пойдет мокрый снег, постепенно переходящий в дождь, а потом снова в снег. Перепады температуры ожидаются от слабого минуса до плюс 3-5 градусов, и снова к минусу. При этом ветер усилится до 8-13 метров в секунду. На дорогах не только снежный покров, но и гололедица, при переходе температуры к отрицательным значениям.