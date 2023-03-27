Главное - безопасность: аварий стало меньше

Трасса М-2. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

Игорь Глазырин руководит ФКУ «Центравтомагистраль» с ноября 2022 года. До этого, на протяжении полутора лет, занимал руководящие должности в учреждении, был заместителем и первым заместителем начальника ФКУ. - Какие задачи передо мной стояли? Безусловно - поддержание подведомственной автодорожной сети в нормативном состоянии, обеспечение бесперебойного, безопасного движения, и конечно, исполнение указа президента России о снижении смертности и травматизма на дорогах, - рассказывает Игорь Глазырин.

Игорь Глазырин. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО

ФКУ «Центравтомагистраль» выполняет программы, связанные с разделением встречных транспортных потоков, освещением автодорог, использованием износостойкой разметки, устройством пешеходных переходов в разных уровнях... И результаты от этой работы налицо. Так, в 2022 году количество ДТП сократилось на 18%. При этом на 20% снизилось число раненных и на 15% - погибших в результате аварий.

Трасса М-9. Устройство защитных слоев. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

- Это наглядно доказывает, что те меры, которые мы принимаем для повышения безопасности движения, приносят свои плоды, - подчеркивает начальник ФКУ «Центравтомагистраль». - Добиваться положительных результатов в этом направлении помогает совместная работа с ГИБДД, коллегами-транспортниками Московской области, Ространснадзора, муниципалитетами и активными пользователями наших дорог. В 2023 году работа по повышению безопасности будет продолжена.

- В качестве инноваций мы в текущем году приступим к нанесению структурной дорожной разметки, которая создает вибрационный (шумовой) эффект воздействия на водителей транспортных средств. По результатам обследований с ГИБДД мы определим места для нанесения такой разметки,- говорит Игорь Глазырин.

Трасса М-10. Надземный пешеходный переход. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ

Что касается планов по ремонту, то, по словам нашего собеседника, программа работ еще уточняется. Предварительный план - привести в нормативное состояние более 100 километров федеральных дорог.

В прошлом году наибольший объем ремонтов пришелся на автодорогу А-108 «Московское большое кольцо», но работы, как отмечает начальнику ФКУ, впереди еще много.

Трасса А-108. Московское большое кольцо. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

- В 2023 году продолжим ремонт и капитальный ремонт этой дороги. В частности, на двух участках протяженностью более 20 километров в районе Серпухова будет выполнено уширение проезжей части и увеличены полосы движения с двух до четырех, - рассказывает Игорь Глазырин. - Работы рассчитаны на 2 года и завершатся в 2024 году. Еще на трех участках общей протяженностью 17 км будет выполнен ремонт и капремонт.

А-108 «Московское большое кольцо» - это, конечно, не единственная трасса, где будет увеличено количество полос. Уже в ближайшей перспективе ФКУ «Центравтомагистраль» планирует приступить к капитальному ремонту участков автодороги Р-22 «Каспий» с 169-го по 180 километр. И там тоже две полосы «превратят» в четыре.

- Кроме того, продолжим поэтапное расширение трассы М-8. Планируем увеличить количество полос с четырех до восьми на участке от Пушкино до ЦКАД и далее до Сергиева Посада с четырех до шести полос. Рассчитываем провести проектно-изыскательские работы к 2024 году, - добавляет начальник учреждения.

Трасса А-108 после ремонта. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

НАВОДЯ МОСТЫ

ФКУ «Центравтомагистраль» приводит в порядок и мосты. Например, в конце 2022 года завершился капитальный ремонт моста через Оку на старом направлении М-4 «Дон». По сути, это был не ремонт, а новое строительство!

- Да, несмотря на то, что работы назывались «капитальным ремонтом», фактически был построен новый мост, отвечающий всем современным нормативным требованиям, - отмечает Игорь Глазырин. - С открытием моста обеспечена транспортная доступность городских округов Ступино и Кашира, а также полноценное транзитное сообщение на федеральной трассе «Дон».

Трасса М-4. Мост через реку Ока после ремонта. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

В 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту еще одной переправы через Оку на трассе М-2 «Крым» (на 102 километре в районе Серпухова). Работы, по словам начальника ФКУ, аналогичны тем, что проводили на мосту на трассе «Дон». - Предстоит демонтировать существующее сооружение и возвести новое, - констатирует Игорь Глазырин. - В результате габарит проезжей части увеличится с 12 до 15 метров, вместо двух полос движения будет три. Движение на мосту будет придется остановить, автомобилистам будет доступен соседний мост слева.

Трасса М-2. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

- К сожалению, увеличение времени в пути на данном участке трассы неизбежно. Но не проводить данные работы нельзя, и мы надеемся на понимание водителей, - обращается к автомобилистам руководитель ФКУ «Центравтомагистраль». Главное же, что после завершения капремонта мост будет соответствовать всем современным нормативным требованиям, в том числе и по пропускной способности. Это очень важно, ведь интенсивность движения по данному участку - более 20 тысяч автомобилей в сутки.

РАБОТА ЕСТЬ. И БУДЕТ

Игорь Глазырин уверен: у сети автомобильных дорог Подмосковья хорошие перспективы для развития.

- Наиболее значимый проект, реализуемый нашим учреждением, - это реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - рассказывает Игорь Глазырин. - Сейчас продолжаются работы по возведению левого моста через реку Москва и строительство обхода поселка Октябрьский. Кроме того, ведется строительство нового участка дороги М-5 «Урал» от села Ульянино до села Непецино.

- В этом году продолжим реконструкцию подъезда к Одинцово. Проектом предусмотрено строительство 10-километрового участка, который обеспечит связь федеральных дорог А-106 Рублево-Успенское шоссе и М-1 «Беларусь», позволит, не выходя на МКАД и ЦКАД, осуществлять прямое сообщение, - приводит пример начальник Управления.

- Конечно, все масштабные проекты реализуются поэтапно и необходимо время, но можно сказать с уверенностью, что развитие федеральной сети не имеет границ. Работа у дорожников есть и будет всегда, - резюмирует Игорь Глазырин.

Мост через реку Ока. Открытие движения. Фото: ФКУ «Центравтомагистраль».

НА ЗАМЕТКУ

ФКУ «Центравтомагистраль» - одно из крупнейших учреждений-заказчик, отвечающее за развитие федеральных автодорог в Центральном регионе России и конкретно в Московской области. На балансе ФКУ находится 1872 километра автодорог федерального значения из них 1595 километров - протяженность федеральных трасс в Подмосковье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2022 году с помощью устройства слоев износа обновились 136 километров федеральных автодорог Подмосковья. Какая от этого польза? - Технология позволяет восстановить изношенное покрытие, устранить дефекты, улучшить сцепление, а также продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды, - объясняет начальник ФКУ «Ценравтомагистраль» Игорь Глазырин. - В текущем году продолжим данную работу на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» на участках протяженностью около 50 километров.